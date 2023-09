Agli US Open scoppia l’outfit gate, Gauff ride a crepapelle: “Alcaraz sta meglio di Tiafoe” Coco Gauff scatenata in campo e fuori agli US Open. La tennista americana rischia di dare il la ad un simpatico incidente diplomatico tra Tiafoe, Shelton e Alcaraz.

A cura di Marco Beltrami

Gli US Open stanno entrando nel vivo della seconda settimana di partite. Umore molto alto nel team America, con ben 6 giocatori ancora in gioco 4 dei quali si affronteranno in due derby. Tra chi ha maggiori chance di vincere il titolo c'è sicuramente Coco Gauff che ha raggiunto i quarti di finale a New York. La tennista 19enne ha svelato alcuni dietro le quinte di una conversazione particolare avuta con i connazionali Shelton e Tiafoe, e di quello che può essere definito come "l'outfit gate".

Oltre a parlare della partita vinta contro Wozniacki e del prossimo impegno contro Ostapenko, Coco Gauff ha esternato tutta la sua soddisfazione per i risultati dei suoi connazionali che sono ancora in gioco agli US Open: "È davvero grandioso. Voglio dire, ero così felice. Ovviamente conosco molto bene anche Tommy Paul (l'altro americano sconfitto da Shelton, ndr). Ma ero davvero felice per la vittoria di Ben. È bello vedere la competitività tra noi e i nostri connazionali, è qualcosa che fa bene".

E proprio il giovane Shelton ora si giocherà un posto in semifinale in un altro derby, questa volta con Tiafoe. Proprio Gauff ha svelato quanto accaduto nella zona riservata ai tennisti per il defaticamento in compagnia dei due giocatori. Questi ultimi si sono stuzzicati, utilizzando un simpatico "trash talking" ovvero un linguaggio colorito: "Dopo la mia partita, Ben e Frances erano nella zona di defaticamento, o di riscaldamento ed è stato davvero fantastico vederci tutti lì. Ovviamente la conversazione è stata all'insegna del trash talking".

Gauff ha rivelato anche di aver fatto arrabbiare Tiafoe. Il motivo? La tennista americana ha espresso la sua preferenza in termini di look per Shelton: "Frances è un po' arrabbiato perché ho detto che Ben aveva l'outfit migliore del suo". Coco in particolare ha criticato il completo troppo colorato da parte di Tiafoe che aveva parlato dello stesso alla vigilia in termini entusiastici facendo pensare a qualcosa di incredibile.

Un outfit simile a quello di Alcaraz, anche se a detta di Gauff non ci sono dubbi sul confronto. Ridendo a crepapelle infatti la giocatrice davanti ai microfoni ha ammesso: "Frances mi ha detto agli Open di Francia che aveva qualcosa di pazzesco pianificato per gli US Open e io ho pensato… ma stai indossando dei coriandoli. Ho detto che Carlos (Alcaraz, ndr) stava meglio. Odierà questa cosa! Ti amo, Frances".