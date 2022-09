Hamilton penalizzato in vista del Gp d’Italia a Monza: partirà in fondo alla griglia Lewis Hamilton sarà penalizzato in vista del Gp d’Italia di F1 a Monza. Il pilota della Mercedes è stato costretto a dover cambiare motore dopo lo scontro con Alonso a Spa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Gp d'Italia a Monza è iniziato subito nel peggiore dei modi per la Mercedes e soprattutto per Lewis Hamilton. Pessime notizie per il pilota britannico che sarà penalizzato e costretto a partire in fondo alla griglia. Il campione della Mercedes ha cambiato motore arrivando a quota quattro superando il limite consentito dalla FIA in una singola stagione senza ricevere penalità. La sostituzione in questo caso è stata inevitabile dopo il danneggiamento del terzo propulsore nello scontro in Belgio, sul circuito di Spa, con Alonso.

Sulla sua Mercedes W13 verrà montata così la quarta power unit. E pensare che Hamilton non aveva praticamente mai utilizzato la terza power unit in questo 2022 introducendo il terzo propulsore soltanto a Spa proprio due settimane fa. Il contatto con Alonso ha però reso inutilizzabile la power unit che potrebbe essere adoperata al massimo per le prove libere del venerdì. Una brutta tegola per Hamilton che sta cercando di rosicchiare punti alla Ferrari per conquistare il secondo posto nella classifica costruttori.

La Mercedes di Lewis Hamilton partirà in fondo alla griglia di partenza sul circuito di Monza.

Anche se non è stato ancora confermato quanti componenti del motore verranno cambiati, la penalità in griglia in arrivo significa che Hamilton andrà in fondo, sfruttando le sue già poche possibilità di poter centrare la sua vittoria stagionale su un circuito ad alta velocità come quello di Monza considerato tra i più difficili. Hamilton ha ottenuto tre podi consecutivi prima della pausa estiva ritirandosi in Belgio prima di andare vicino alla vittoria al GP d'Olanda ostacolato solo da una combinazione di Safety Car e strategie che gli hanno negato il successo. Il sette volte iridato è attualmente sesto nella classifica piloti.

Il pilota inglese non sarà comunque l’unico a dover scontare una penalità sulla griglia di partenza a Monza. C'è molta attesa infatti per capire se Carlos Sainz deciderà di arretrare per sfruttare il nuovo ibrido a disposizione di Leclerc già dal Gran Premio del Belgio. Tra i penalizzati potrebbe esserci anche Yuki Tsunoda che dovrà scontare 10 posizioni di penalità sullo schieramento per effetto della quinta reprimenda in stagione ricevuta in Olanda dai Commissari per il fatto di essersi allentato le cinture di sicurezza per poi fare ritorno ai box in quello che poteva sembrare a tutti gli effetti un problema alla sua vettura.