È morto Gianfranco Palazzoli: la Formula 1 piange la scomparsa del mitico ‘Pal Joe’ Si è spento all’età di 89 anni l’ex direttore sportivo di diversi team di Formula 1 ed ex commentatore tecnico dei GP F1 per la RAI Gianfranco Palazzoli: l’uomo conosciuto anche come ‘Pal Joe’ era ricoverato in ospedale a Milano per le complicazioni di un intervento chirurgico per la frattura del femore.

A cura di Michele Mazzeo

Lutto nel motorsport: oggi è morto Gianfranco Palazzoli figura notissima nel paddock della Formula 1 a cavallo tra gli anni '80 e '90. L'ex direttore sportivo F1 di Osella, Merzario, Tyrrell, Williams e Toleman, conosciuto da tutti con l'appellativo di "Pal Joe", e poi commentatore tecnico del Circus per la Rai si è spento all'età di 89 anni all'Ospedale San Carlo di Milano dove era ricoverato in seguito alle complicazioni per una seconda operazione al femore nel giro di pochi mesi.

Il varesino classe '34 ha iniziato la sua avventura nel mondo del motorsport da giovanissimo prima come pilota di moto e poi passando alle quattro ruote (GT e Sport Prototipi) ottenendo degli ottimi risultati. L'approdo nel paddock della Formula 1 arriva poi una volta che ha appeso il casco al chiodo con un ruolo nella Scuderia Osella per assumere poi quello di direttore sportivo della Merzario. Poi le esperienze, sempre in F1, in Tyrrell, Williams e Toleman e quindi il passaggio in Alfa Romeo dove è il responsabile delle attività nelle corse turismo.

Non lascia però il paddock della Formula 1. E anzi diventa un volto ancora più noto del Circus per gli appassionati italiani nel momento in cui viene scelto dalla RAI come commentatore tecnico esperto dei regolamenti F1 affiancando Mario Poltronieri, Ezio Zermiani e Giorgio Piola nelle telecronache dei Gran Premi.

Finita l'epoca della Formula 1 sulla TV pubblica, ‘Pal Joe‘ diventa opinionista di motorsport in programmi televisivi e importanti testate giornalistiche. Attività che svolge per diversi anni, prima di ritirarsi a vita privata. Lo scorso gennaio, in seguito ad una caduta, è stato operato per ricomporre una frattura al femore, ma in fase di riabilitazione, una nuova caduta lo ha costretto a sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico che, questa volta, ha avuto quelle complicazioni che lo hanno portato oggi a spegnersi all'Ospedale San Carlo di Milano.