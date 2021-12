Alex Zanardi è finalmente tornato a casa: “Fa molti progressi, è sulla sedia a rotelle” La moglie di Alex Zanardi ha fornito ulteriori notizie sulle attuali condizioni del marito rivelando che ha lasciato l’ospedale per far ritorno a casa e che adesso non trascorre più la maggior parte del suo tempo a letto ma su una sedia a rotelle.

A cura di Michele Mazzeo

È passato poco più di un anno e mezzo da quando l'ex pilota di Formula 1 Alessandro Zanardi è rimasto gravemente ferito in un incidente durante una gara di handbike nel giugno del 2020 e adesso il 55enne ha finalmente lasciato l'ospedale per tornare a casa dove continuerà la sua riabilitazione. Ad aggiornare sulle condizioni del campione paralimpico fornendo le ultime notizie è stata la moglie Daniela in un'intervista rilasciata al gruppo BMW:

"Un passo importante è stato che Alex è stato in grado di lasciare l'ospedale poche settimane fa ed è tornato a casa con noi ora. Abbiamo dovuto aspettare molto a lungo per questo e siamo molto contenti che sia stato possibile ora, anche se ci sono ancora soggiorni temporanei in cliniche speciali previste per il futuro, per eseguire speciali misure di riabilitazione in loco" ha infatti detto la moglie di Zanardi aggiornando sugli ultimi sviluppi legati alla situazione clinica del marito.

La stessa Daniela Zanardi ha poi anche spiegato come è cambiato il programma di riabilitazione di Alex con il rientro a casa svelando che adesso non trascorre più le sue giornate a letto ma su una sedia a rotelle: "Diversi programmi che Alex ha fatto in ospedale, ora continuano a casa. Durante la settimana, un terapista lavora con lui e fa esercizi fisici, neurologici e logopedici. Per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, ci sono molti progressi. Alex ha sempre più forza nelle braccia, che è aumentata molto. E, oltre che in ospedale dove è stato molto a letto, Alex ora trascorre la maggior parte della giornata sulla sedia a rotelle con noi. Si riposa solo un po' nel pomeriggio dopo pranzo" ha aggiunto infatti la moglie dell'ex pilota di Formula 1 e campione di handbike.

Ovviamente la situazione resta sempre delicata e, come sottolinea la moglie, è ancora difficile stabilire quando e in che termini avverrà il suo recupero: "Ancora non si può prevedere come si svilupperà ulteriormente il suo recupero – ha infatti detto in conclusione Daniela Zanardi –. È ancora un percorso lungo e impegnativo che Alex affronta con molto spirito combattivo. La ripresa continua ad essere un processo lungo. Il programma riabilitativo condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha consentito progressi costanti. Certo, le battute d'arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte devi anche fare due passi indietro per farne uno avanti. Ma Alex – ha infine chiosato la moglie – dimostra ancora una volta di essere un vero combattente".