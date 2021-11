Oggi il vincitore del Pallone d’Oro 2021, orario e dove vedere la premiazione in TV: Messi favorito

I principali candidati per la vittoria finale sono Lionel Messi e Robert Lewandowski. L'argentino, che ha già vinto il premio per sei volte, quest'anno è riuscito ad affermarsi per la prima volta nella sua carriera con la maglia della sua nazionale in Copa America dopo i due trionfi giovanili (Mondiale U20 e Olimpiadi 2008) e sembra essere il principale indiziato per alzare di nuovo al cielo il premio. L'attaccante polacco del Bayern Monaco era il candidato numero uno lo scorso anno ma France Football decise di non assegnarlo per la pandemia nonostante i tornei sono stati tutti giocati: Lewy ha tenuto una continuità impressionante anche nel 2021 ed è l'unico che può contrastare il settimo alloro della Pulce.

Più staccati Jorginho, che ha vinto la Champions e Supercoppa Europea con il Chelsea e EURO 2020 con l’Italia; e Cristiano Ronaldo. Un altro candidato forte era Karim Benzema per il suo strepitoso rendimento con il Real Madrid e le sue prestazioni con la Francia.