Internazionali Roma, oggi Sonego-Chardy e 7 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Sonego, Nardi, Arnaldi e Cocciaretto. Giornata ricchissima e piena di tennisti italiani. Sul campo centrale giocheranno sia Sonego che Nardi e Arnaldi, che disputerà il match serale. Ma anche Cecchinato, Napolitano, Passaro e Zeppieri. Tra le donne scende in campo Elisabetta Cocciaretto. In campo pure la vincitrice di Madrid Sabalenka. Sinner scenderanno in campo venerdì. Le partite di oggi si potranno seguire in TV su Sky e in streaming tramite Sky Go e NOW. Un incontro andrà in onda in diretta in chiaro sul 20.

Sonego-Chardy oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Sono tanti i tennisti italiani in campo in questa seconda giornata del torneo maschile degli Internazionali di Roma 2023. Lorenzo Sonego, semifinalista due anni fa, farà il suo esordio nella giornata di oggi contro Jeremy Chardy, Il piemontese è favorito. L'incontro non inizierà prima delle 14:30 essendo il terzo in programma sul campo centrale. Il match si potrà seguire in diretta TV su Sky (canale 201) e in streaming su Sky GO e NOW.

Dove vedere la partita di Arnaldi contro Schwartzman agli Internazionali di tennis in diretta TV

Una delle partite più interessanti di tutto il primo turno è quella tra il giovane Arnaldi e Diego Schwartzman, finalista nel 2021. L'argentino sta vivendo una stagione deludente e anche per questo Arnaldi sa di avere una buona chance. Arnaldi-Schwartzman non si giocherà prima delle ore 21. L'incontro andrà in onda su Sky e in chiaro sul 20.

Oggi in campo anche Nardi, Passaro, Cecchinato e Cocciaretto: orari e programma

Campo Centrale

ore 11: Azarenka-Stephens

a seguire: Nardi-Goffin

a seguire: Sonego-Chardy

ore 19: Kenin-Sabalenka

a seguire: Arnaldi-Schwartzman

Grand Stand Arena

ore 11: Pliskova-Bondar

a seguire: Gauff-Putintseva

a seguire: Ramos-Passaro

a seguire: Townsend-Pegula

a seguire: Napolitano-Molcan

Campo Pietrangeli

ore 11: Zeppieri-Altmaier

a seguire: Cecchinato-McDonald

a seguire: Lajovic-Borges

a seguire: Potapova-Cocciaretto

a seguire: Garcia-Bogdan

