Giro d’Italia 2023, la tappa di oggi Seregno – Bergamo: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Il Giro d'Italia 2023 è arrivato alla 14a tappa che si corre da Seregno a Bergamo in un percorso che presenta diverse insidie sulle alpi lombarde: 195 chilometri con 4 Gran Premi della montagna (1 di 1a e tre di 2a categoria) con arrivo in discess ma proibitivo per i velocisti.

Un Giro tempestato dalle avversità, tra ritiri clamorosi, cadute drammatiche e polemiche inasprite da quanto accaduto nel primo tappone alpino di venerdì con la tappa verso Crans Montana devastata da un taglio di percorso che ha inasprito il clima. La maglia rosa è sempre sulle spalle di Thomas, ma in questa frazione ci saranno altri tentativi di metterlo in difficoltà, prima della seconda pausa del Giro e alla viglia della tremenda terza settimana.

Numero tappa: 15ª, Seregno – Bergamo

Orario di partenza: 11:45

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: montuoso

Lunghezza: 195 km

Dislivello: 3.600 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 15ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Seregno – Bergamo

Altra tappa alpina, l'ultima della seconda settimana che potrebbe lasciare il segno: domani si riposa e si recupera e quindi chi può spingerà sui pedali appena potrà. Poi tutte le chances nella terza settimana con tante Alpi. Dopo 46 km la prima asperità: il Valico di Valcava a quota 1336 metri d'altezza (GPM 1a categoria) poi il Selvino e il San Salvatore a metà percorso a pochissima distanza l'uno dall'altro. Infine la Roncola Alta che raglierà le gambe a chi non ne avrà davvero più.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte un po' prima perché la tappa è lunga e in salita: al chilometro zero ci si presenta alle 11:45 e l'arrivo è previsto alle 17:30 circa. Si attraversa la Lombardia montana, attraverso la zona di Como, Seregno e Bergamo dove si arriva ad un traguardo i cui chilometri finali sono caratterizzati dal paesaggio della Città Alta.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Ancora scalatori puri in prima fila con il lavoro delle varie squadre per controllare tutti gli uomini di classifica. Schermaglie tra Roglic e Thomas con il primo obbligato a smuovere per primo le carte in mano. Difficile pensare che vi siano fughe di giornata che arriveranno a Bergamo ma tutto può succedere in una frazione che è un vero e proprio assaggio di ciò che accadrà dopo il ritiro.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

