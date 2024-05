video suggerito

Giro d’Italia 2024, la tappa di oggi Novara – Fossano: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Giro d’Italia 2024 arrivato alla 3a tappa, la Novara-Fossano che si corre oggi 6 maggio. Totalmente pianeggiante, 165 chilometri con arrivo classico in volata. Occhi puntati sul nostro Milan. Diretta in chiaro su Rai Sport e Rai 2 (in TV) e su RaiPlay (in streaming) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

165 chilometri da percorrere oggi 6 maggio per la 3a tappa del Giro d'Italia 2024, con una frazione che è totalmente dedicata ai velocisti. Un arrivo in volata previsto a Fossano dopo la partenza da Novara. Terzo appuntamento tutto dedicato al Piemonte, con diretta in chiaro grazie al servizio della Rai sia per il live in TV sia per lo streaming.

Un momento di respiro per chi non va forte in salita ma che ha buone chance per strappare una vittoria in volata. La Novara-F0ssano è di fatto la prima tappa dell'edizione 107 dedicata agli sprinter con un traguardo in leggera salita che non toglierà le possibilità di giocarsi la volata finale. I migliori in classifica e gli scalatori, riposeranno.

Numero tappa: 3 – Novara-Fossano

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: pianeggiate

Lunghezza/Dislivello: 165 km, 750 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 3ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Novara-Fossano

Totalmente un lunghissimo viaggio verso il finale allo sprint. La Novara-Fassano mostra un tracciato completamente pianeggiante dedicato ai velocisti di giornata. Due traguardi volanti e un intermedio e un GPM di 4a categoria a metà percorso per movimentare la giornata. Interessante sarà controllare la media oraria con cui si arriverà a Fossano, viste le velocità sempre più alte di questi ultimi tempi.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si scatta sui pedali alle 13:10 al chilometro zero di Novara e si resterà per la terza – e ultima – volta in Piemonte. Si attraversano le province di Novara, Vercelli, Alessandria, Asti e Cuneo. L'arrivo è previsto intorno alle 17:30 a Fassano ma potrebbe chiudersi prima la tappa in base alle medie orarie tenute in gara.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Velocisti e quindi uomini non di classifica ma che vorranno prendersi la gloria di giornata nelle tappe dedicate allo sprint. Jonathan Milan (Lidl-Trek) è tra i più attesi in assoluto. Ewean e Gaviria le alternative principali con Dainese -sempre per gli italiani – pronto a inserirsi. Outsiders? Kooji, Jacobsen, Merlier, Girmay e Pithie.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.