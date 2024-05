video suggerito

Giro d'Italia 2024, oggi la sesta tappa Viareggio – Rapolano Terme: percorso e dove vederla in TV e streaming 6a tappa del Giro d'Italia 2024 oggi con 180 chilometri da percorrere tra Viareggio e Rapolano Terme in terra di Toscana. Tracciato ondulato soprattutto nella seconda parte con un paio di strappi importanti e un continuo saliscendi. Diretta in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna il tracciato ondulato nella tappa di oggi, la Viareggio-Rapolano Terme, la 6a del Giro d'Italia 2024, dopo la frazione pianeggiante di ieri, conquistata da Thomas. Una frazione in cui potrebbero innescarsi le classiche fughe di giornata, che potrebbero animare la giornata. Diretta in chiaro su Rai 2 in TV e su RaiPlay per lo streaming live.

La tappa 6, la Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme in programma oggi giovedì 9 maggio, ha subito una variazione rispetto alla presentazione ufficiale pre Giro: si allunga di 3 km, passando da 177 km a 180 km totali aumentando anche il dislivello complessivo grazie all'inserimento di uno strappo nel finale. Il veleno di giornata dunque sarà nella coda, con l'aggiunta del muro di Serre di Rapolano, l'ultima difficoltà altimetrica piazzata poco prima dell'arrivo di una frazione che rischia di lasciare diversi strascichi nelle gambe e pure nella classifica generale.

Numero tappa: 6 – Viareggio-Rapolano Terme

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: ondulato

Lunghezza/Dislivello: 180 km, 1.900 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 6ª tappa del Giro d’Italia: percorso e orari della Viareggio-Rapolano Terme

Si parte da Torre del Lago Puccini a Viareggio con un primo tratto di giornata assolutamente pianeggiante. 70 chilometri di attesa prima dello strappo di Volterra, un GPM di quarta categoria che potrebbe dare il la a mini fughe e prove di vittoria da parte di corridori fuori classifica. Difficile che subito si innescano dinamiche tra i primi. Poi si resta in altura, con un continuo saliscendi che vede il GPM di Grotti a 40 km dal traguardo che rappresenta una occasione ghiotta per sortite di giornata. Infine, le Serre di Rapolano che spingeranno il finale in salita.

Si scatta in Toscana alle 12:45 da Viareggio per poi lasciare la provincia di Lucca e infilarsi in quelle di Pisa e di Siena. Due i traguardi volanti disseminati nel percorso nella seconda fase di tracciato: a Casole d'Elsa e poi a Pievina mentre l'Intergiro è stato posto a Monteroni d'Arbia. Si arriva a Rapolano Terme, dopo 180 chilometri, con traguardo previsto alle 17:15

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Classica tappa da fughe di giornata soprattutto nella seconda parte del tracciato, con corridori fuori classifica che potrebbero provare a creare i presupposti per la fuga giusta. Arrivo in leggera salita che prevede anche la possibilità di avere un numero ristrettissimo di battistrada. Ma attenzione soprattutto alle cadute: nella 5a tappa alcune sono state frutto di assurde disattenzioni.