Il dolce pensiero di Arianna Mihajlovic per Vialli e il suo Sinisa: “Sai quante partite lassù” Arianna Mihajllovic ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una foto di Sinisa con Gianluca Vialli: un pensiero dolcissimo che ha emozionato tutti gli appassionati di calcio, e non solo.

A cura di Vito Lamorte

"Sai quante partite lassù". Con queste parole Arianna Rapaccioni, vedova di Sinisa Mihajlovic, ha voluto ricordare Gianluca Vialli, che è morto oggi all'età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas, sul suo profilo di Instagram.

La moglie dell'ex calciatore e allenatore, scomparso lo scorso 16 dicembre, ha scelto di pubblicare una foto di Luca Vialli insieme al suo Sinisa mentre erano avversari in campo, quest'ultimo con la maglia della Sampdoria e l'altro con quella della Juventus.

Uno scontro di gioco che si è ripetuto diverse volte nelle volte che i due si sono incrociati e che ora, come si augura Arianna Rapaccioni, potrebbe riproporsi altrove.

In poche settimane fa il calcio italiano, e quello mondiale, hanno perso due protagonisti come Sinisa Mihajlovic e oggi Gianluca Vialli a causa di due mali che si sono rivelati troppo forti anche per uomini coraggiosi come loro.

Sono state tante le reazioni dopo che la notizia della morte di Vialli si è diffusa: apprezzamenti e stima per l’uomo e il campione: i primi messaggi sono arrivati delle squadre per cui ha giocato, in primis la Nazionale, e poi tanti compagni e avversari hanno voluto ricordarlo.

Gianluca Vialli è morto a Londra dopo aver convissuto a lungo con un tumore al pancreas, che lo aveva costretto a lasciare il suo ruolo di dirigente nello staff della Nazionale italiana a causa del peggioramento delle sue condizioni. Nell'ultimo messaggio vocale inviato ai vertici della Federazione scelse accuratamente le parole dopo aver appreso la necessità di sottoporsi a nuove cure e, nonostante la situazione fosse molto grave, tutti speravano di non dover mai ricevere questa brutta notizia.

I funerali di Vialli si terranno a Londra in forma strettamente privata e non è stato comunicato il giorno in cui si terrà la cerimonia. Non è da escludere, che possa esserci un ricordo pubblico, a Cremona in primavera.