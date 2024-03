Uomini e Donne anticipazioni: slitta ancora la scelta di Brando Ephrikian, Tina litiga con Gemma Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne dell’11 marzo. Brando Ephrikian non ha ancora fatto la sua scelta, forse la farà martedì 12 marzo. Scontri in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 11 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni è possibile conoscere qualche dettaglio in più su quanto è accaduto in studio. A quanto pare Brando Ephrikian non ha ancora fatto la sua scelta. In studio erano assenti sia il tronista che le corteggiatrici Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. La scelta dovrebbe tenersi oggi, dunque nella registrazione di martedì 12 marzo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione dell'11 marzo

Secondo le anticipazioni, nella registrazione di Uomini e Donne dell'11 marzo, sarebbe stato concesso ampio spazio a Gemma Galgani, che ha conosciuto un uomo. Nonostante alcuni dubbi sul suo conto, vorrebbe proseguire la conoscenza. Così, sarebbe nata una delle classiche liti tra la dama del Trono Over e Tina Cipollari. All'opinionista si sarebbe aggiunto anche Gianni Sperti, che avrebbe accusato Gemma di continuare la frequentazione del cavaliere nonostante non abbia un reale interesse nei suoi confronti. Insomma, la solita conoscenza che si sgretolerà in una manciata di giorni. Tina avrebbe discusso anche con una dama che sta frequentando Angelo, perché non la riterrebbe sincera.

Ida Platano elimina Daniele, preferisce conoscere Pierpaolo e Mario

La tronista Ida Platano avrebbe deciso di rinunciare a Daniele. A quanto pare, la dama ritiene che non ci siano i presupposti per continuare una conoscenza. Avrebbe deciso di proseguire nella frequentazione di Pierpaolo e Mario. La scelta potrebbe essere tra uno di loro. In studio, tuttavia, non sarebbero mancate le frizioni con entrambi. Ha avuto inizio anche il percorso del nuovo tronista. Daniele, infatti, avrebbe iniziato a conoscere alcune delle sue corteggiatrici, portandone in esterna due. Infine, avrebbe deciso di eliminare una delle ragazze arrivate in studio per conoscerlo.