Uomini e Donne anticipazioni, Orfeo Goldin lascia il programma dopo una lite con Gianni Sperti Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 12 febbraio. Un cavaliere ha abbandonato il programma, Brando Ephrikian ha baciato Beatriz e Raffaella.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 12 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in cui non sono mancati i colpi di scena. Grazie alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, è possibile conoscere alcuni dettagli in più su quanto è accaduto in studio. Tra baci e liti, c'è chi ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi.

Orfeo Goldin ha lasciato Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne realizzata lunedì 12 febbraio, non c'è stata nessuna scelta. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione. Secondo quanto riportano le anticipazioni, Orfeo Goldin avrebbe deciso di lasciare il programma. Il cavaliere ha conosciuto Gemma Galgani, poi Gabriella La Torre e infine Barbara De Santi. A quanto pare, però, nella registrazione che si è tenuta in queste ore, avrebbe avuto uno scontro con Gianni Sperti. L'esito della discussione sarebbe stata la decisione di Orfeo Goldin di lasciare il programma.

Anticipazioni Uomini e Donne

A Uomini e Donne, inoltre, Diego e Asmaa avrebbero deciso di interrompere la loro frequentazione perché non sarebbe scattato nulla. Quanto al trono classico, Ida Platano avrebbe portato in esterna il suo corteggiatore Sergio e lo avrebbe sorpreso con un gesto significativo: sarebbe andata a trovare la zia dell'uomo, che è attualmente ricoverata in ospedale. La tronista sarebbe uscita in esterna anche con Pierpaolo. In questo caso, avrebbero condiviso un massaggio rilassante. Per Ida, infine, sarebbero arrivati due nuovi corteggiatori, che la tronista avrebbe deciso di conoscere. Novità per il tronista Brando Ephrikian, che è uscito con Beatriz e Raffaella e le ha baciate entrambe. Il tronista potrebbe essere vicino a una scelta, ma per il momento non se n'è ancora parlato. Per sapere tutti i dettagli, non resta che assistere alla messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne.