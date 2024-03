Uomini e Donne anticipazioni, Brando Ephrikian pronto alla scelta: Beatriz e Raffaella non si presentano Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 6 marzo. A giudicare dalle anticipazioni trapelate, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto non si sarebbero presentate in studio. Ma Brando Ephrikian si sarebbe ormai detto pronto a fare la sua scelta, prevista per oggi, giovedì 7 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 6 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A giudicare dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni non sono mancati i colpi di scena. In tanti attendono la scelta di Brando Ephrikian. Sembra ci siano delle importanti novità. In queste ore, arriverà l'epilogo del percorso del tronista nella trasmissione di Maria De Filippi.

La scelta di Brando Ephrikian è imminente

Secondo quanto riportano le anticipazioni, le due corteggiatrici di Brando Ephrikian sarebbero state protagoniste di un colpo di scena. Sia Beatriz D'Orsi che Raffaella Scuotto, infatti, non si sarebbero presentate in studio nella registrazione di mercoledì 6 marzo. A questo punto sarebbe stata presa la decisione di contattarle. Se dovessero decidere di presenziare alla registrazione prevista per oggi, giovedì 7 marzo, allora Brando Ephrikian farà la sua scelta. A quanto pare, però, Brando non sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla loro assenza, anche se indubbiamente dispiaciuto. Il tronista avrebbe confidato di avere avuto modo di riflettere tanto in quest'ultima settimana e di sentirsi ormai pronto a scegliere la donna con cui intraprendere una relazione. Ora la palla passa alle due corteggiatrici. Se si presenteranno in studio, tra poche ore conosceremo l'epilogo del trono di Brando Ephrikian.

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 6 marzo, è stato presentato il nuovo tronista Daniele. Inoltre, Ida Platano avrebbe tentato di recuperare il rapporto con il corteggiatore Mario, che nella scorsa registrazione aveva manifestato l'intenzione di andarsene. La tronista gli avrebbe fatto avere un biglietto convincendolo a tornare e a proseguire la loro conoscenza. Ida sarebbe stata anche protagonista di due esterne, con Daniele e con Pierpaolo, ma nulla di particolarmente passionale. Infine, per Ernesto sarebbero arrivate in studio due corteggiatrici e lui ne avrebbe trattenuta una. Per scoprire tutti i dettagli, non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne.