Tra Manuela Carriero e Michele c’è Carlo, Maria lo punge: “Tu lavori in comune, lui ha l’azienda” Manuela decide di concentrarsi su Michele e Carlo, due personalità apparentemente molto diverse. Carlo racconta che nella vita ha un’azienda di intermediazione finanziaria, così Maria coglie la palla al balzo per sciogliere il ghiaccio, con una frecciatina a Michele. “Vedi? Tu lavori in comune, lui ha l’azienda..”.

A cura di Giulia Turco

Manuela Carriero a Uomini e Donne sta portando avanti la sua conoscenza con Michele Longobardi, il corteggiatore napoletano apprezzatissimo dal pubblico sui social, che sarebbe già tra i pupilli di Maria De Filippi. Dopo un inizio non troppo convincente, Manuela ha deciso di approfondire la frequentazione anche con Carlo, notando sin da subito le profonde divergenze di vedute tra i due ragazzi.

Manuela Carriero divisa tra Michele e Carlo

Dopo aver messo da un lato quasi tutti i ragazzi scesi per corteggiarla, Manuela ha deciso di concentrarsi su Michele e Carlo, due personalità apparentemente molto diverse tra loro. Michele, con il suo fascino napoletano, conquista la tronista per la sua simpatia. L’ultima esterna procede a gonfie vele, nonostante il tentativo di Manuela di mascherare il suo interesse. “Non mi ricordavo neanche il tuo nome…”, azzarda. La ragazza vuole assicurarsi che Michele non partecipi al programma per esibizionismo, ma per sincero interesse a conoscerla. “Il tuo modo scherzoso da una parte mi piace, dall’altra mi lascia nel dubbio”, chiarisce. “Non sono venuto a fare il buffone o il giullare”, assicura lui.

L’esterna con Carlo è una rivelazione. Partiti con il piede sbagliato, Manuela e il corteggiatore ritrovano un certo equilibrio e lei è costretta a ricredersi sul suo conto. “All’inizio mi stavi antipatico, ma alla fine sei carino”, spiega Manuela. Una volta arrivati entrambi in studio, i due ragazzi si trovano a confronto. Carlo racconta che nella vita ha un’azienda di intermediazione finanziaria e così Maria De Filippi coglie la palla al balzo per sciogliere il ghiaccio, con una frecciatina a Michele. “Vedi? Tu lavori in comune, lui ha l’azienda..”, lo stuzzica. Il corteggiatore, come previsto dalla conduttrice, prende bene lo scherzo e reagisce con ironia.

Chi è Michele Longobardi il corteggiatore napoletano di Manuela a Uomini e Donne

Originario di Castellammare di Stabia, Michle Longobardi lavora a Capri presso il comune, ma spera di veder presto realizzati alcuni progetti e sogni per il futuro. “Ora il mio lavoro, anche se non è troppo dinamico, mi dà una solidità economica importante”, ha spiegato. “Manuela? La vorrei portare a casa mia, nei miei posti, a Castellammare. Poi a Capri, a fare le carte d’identità”, ha detto in studio sfoderando la sua ormai nota ironia.