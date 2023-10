Todaro assegna la sfida a Chiara, interviene Emanuel Lo: “Mancanza di rispetto, sei tu il problema” Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno discusso nel pomeridiano di Amici 23 oggi, domenica 15 ottobre. Todaro ha deciso di assegnare la sfida a Chiara, ballerina del collega che subito è intervenuto per dire la sua: “Mi sembra una mancanza di rispetto nei nostri confronti”.

A cura di Gaia Martino

Emanuel Lo e Raimondo Todaro nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 15 ottobre, hanno discusso per la ballerina Chiara Porchianello. Todaro ha deciso di mandare in sfida la giovane perché crede che non possa migliorare nella scuola del talent show. Emanuel Lo, suo insegnante, dopo aver ascoltato le motivazioni del suo collega, è intervenuto: "Avevo chiesto tempo con Chiara, tu la metti in sfida ed è una mancanza di rispetto".

Perché Raimondo Todaro ha scelto Chiara per la sfida

Raimondo Todaro ha deciso di mettere in sfida Chiara perché crede che non abbia margini di miglioramento. Crede inoltre che la ballerina sia "artefatta", queste le parole contenute nella lettera:

So che hai studiato tanto, questo mi preoccupa perché ho dubbi sui tuoi margini di miglioramento. Non credo che tu possa crescere più di tanto nonostante l'impegno e lo studio. La tua danza non mi racconta chi sei e sul palco mi sembri artefatta e costruita. Ai casting ho visto una ragazza che mi ha colpito, mi piace perché balla da 18enne. Racconta chi è, quello che non riesci a fare tu. Lei si chiama Denise.

Dopo aver fatto entrare in studio la ballerina sfidante, Emanuel Lo ha voluto commentare i fatti. "Ho fatto entrare Chiara nonostante i miei dubbi, volevo del tempo per capirla e lavorarci. Tu me la metti in sfida, mi sembra una mancanza di rispetto nei nostri confronti. L'ho vista due volte esibirsi".

Il battibecco tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro

Dopo le parole di Emanuel Lo, Raimondo Todaro ha risposto a tono sostenendo che essendo le puntate andate in onda 4, la avrebbe vista per quattro volte al centro dello studio: "Tu la matematica non la studiavi", lo ha pizzicato. "Se vuoi capire capisci, dici che è artefatta, finta. Questa ragazza non è così, il punto chiave di Chiara è l'emotività e le emozioni. Poi non prendere a cura i miei, pensa ai tuoi che di problemi ne hai". "Il problema o è Nicholas o Gaia, qual é il problema?" ha allora chiesto Todaro, "Sei tu" ha chiuso Emanuel Lo. I due insegnanti hanno continuato a discutere sulla questione, Todaro ha sostenuto di aver visto in lei qualcosa ma non è pienamente convinto del suo talento. "Questo è il posto giusto per fare le sfide, Chiara l'ho fatta entrare per avere tempo e per capirla. Questo è un fatto di sensibilità, o ce l'hai o non ce l'hai" ha concluso Emanuel Lo.

Il commento di Chiara

La ballerina – che ha poi vinto la sfida – si è detta contraria alle parole a lei rivolte dall'insegnante Todaro. "Io me la sono presa all'inizio. Poi ho capito che nella vita esistono tanti giudizi, persone, e non posso piacere a tutti. So che ho tanto da lavorare, però quello che c'è scritto nella lettera non lo condivido, non lo riconosco". La giovane, dopo essersi esibita, si è detta felice dei passi in avanti fatti.