Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola 2022: cosa faranno le Piratesse nella puntata del 6 giugno Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcheranno su Playa Palapa nella puntata di lunedì 6 giugno dell’Isola dei famosi 2022. Ecco quale sarà la missione delle Piratesse.

A cura di Daniela Seclì

La puntata dell'Isola dei famosi 2022 in onda lunedì 6 giugno si preannuncia particolarmente frizzante. Su Playa Palapa, infatti, sbarcheranno due volti noti del reality: Vera Gemma e Soleil Sorge. Con il nome di Piratesse, dovranno portare a termine un'importante missione che potrebbero spezzare del tutto l'equilibrio già precario tra gli ex naufraghi.

Vera Gemma e Soleil Sorge all'Isola dei famosi 2022

Mediaset, tramite un comunicato stampa, ha anticipato cosa faranno Vera Gemma e Soleil Sorge una volta approdate su Playa Palapa. Innanzitutto avranno un ruolo da special guest star, dunque non saranno delle nuove concorrenti e non entreranno a tutti gli effetti in gara. Si tratterranno in Honduras per un periodo limitato. Le Piratesse avranno un compito importante. Dovranno scegliere i loro naufraghi preferiti, creando così due team: il Team Vera e il Team Soleil. La missione delle due donne sarà proteggere i concorrenti scelti e mettere in difficoltà coloro che non gradiscono.

Le opinioni delle Piratesse sui naufraghi dell'Isola 2022

Intanto, le Piratesse hanno già espresso un parere su alcuni dei naufraghi in gara. Lo spirito dell'isola ha dato loro degli aggettivi e ha chiesto di associarli a un nome in particolare. Ecco le impressioni di Vera Gemma e Soleil Sorge:

"Rosicone? Edoardo, scherza con tutti ma non gli si può dire niente. Doppiogiochista? Carmen perché finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo. Inutile? Nick, Pamela, Marco Cucolo, chi più ne ha più ne metta. Luca no perché è utile per gli occhi. Onesto? (Soleil Sorge) Per me Nicolas Vaporidis. (Vera Gemma) Per me Lory Del Santo. Lingua avvelenata? Noi".

Non resta che attendere la puntata dell'Isola dei famosi 2022 in onda lunedì 6 giugno alle ore 21:40, per scoprire come le due Piratesse verranno accolte dai naufraghi.