Scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici: “Parli come uno che non capisce niente” Nella puntata di domenica 29 ottobre di Amici, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno discusso per l’esibizione di Nicholas. La maestra ha assegnato al ballerino un passo a due per metterlo alla prova, giudicando poi “inclassificabile” la performance. Il suo coach non è d’accordo.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 29 ottobre di Amici 23 si è aperta subito con un compito, che la maestra Alessandra Celentano ha assegnato in settimana al ballerino Nicholas, seguito da Raimondo Todaro. La coreografia è un passo a due che ha messo alla prova le sue capacità, ma non ha messo d'accordo i professori, dando vita ad un acceso scontro.

Il compito di Alessandra Celentano a Nicholas

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno discusso per via della coreografia che la maestra ha assegnato a Nicholas, vale a dire un passo a due completo, in cui mettersi alla prova a 360 gradi. La coach contesta la capacità dell'allievo di ballare in coppia, in quanto ritiene che sia la sua forza a guidare il tutto: "È una questione di coordinazione, la mia è una coreografia completa. In un paso a due devi vedere i ballerini che ballano insieme, non è solo su e giù". Todaro non è d'accordo: "Sembra che quello che fa Nicholas con Elena lo possa fare anche un palestrato, non è così".

Lo scontro tra la maestra e Raimondo Todaro sull'esibizione

Dopo l'esibizione, Alessandra Celentano ha commentato la performance del ballerino Nicholas: "Per me questa è una sciagura, peggio di una calamità naturale. Ho dato 3 perché non ha fatto cadere la ballerina, il resto inclassificabile". Poi, rivolgendosi a Todaro, ha aggiunto: "Ti aspettavi che li tenessi legati tutto il tempo?".

Il coach del ballerino non è d'accordo e la discussione diventa accesa: "Non ascolti… Non discuto il fatto che si stacca, ma che tu ne approfitti per mettere certe cose e metterlo in difficoltà". "Non puoi dire delle cose di un certo tipo, parli da uno che non ne sa niente. Vi dovete rendere conto della realtà", ha ribattuto Celentano. Nonostante le critiche, Todaro è soddisfatto del suo allievo e decide di riconfermargli la maglia.