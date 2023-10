“Quando la vedo mi blocco ancora oggi”, Emanuel Lo bacia Giorgia ospite ad Amici 23 Giorgia è giudice di canto nella puntata del 29 ottobre di Amici. Il compagno Emanuel Lo, coach di ballo, è rimasto seduto al suo ingresso in studio, poi a Maria De Filippi ha spiegato: “Quando la vedo, mi blocco ancora oggi. Sono pietrificato”. I due si sono poi baciati tra gli applausi del pubblico.

A cura di Elisabetta Murina

Giorgia è il giudice di canto della puntata del 29 ottobre di Amici 23. La cantante è ormai di casa nel programma di Maria De Filippi, visto che in passato ha lavorato con i ragazzi nella fase del serale. In più, da qualche anno, in giuria c'è anche il compagno Emanuel Lo. Al suo ingresso in studio, il coach di ballo non si è alzato e ha scherzato con la conduttrice e la fidanzata.

L'incontro tra Giorgia e Emanuel Lo ad Amici

Tra gli applausi del pubblico, dei ragazzi e dei giudici, Giorgia ha fatto il suo ingresso ad Amici 23. Quasi tutti i presenti si sono alzati per accoglierla con un caloroso benvenuto, fatta eccezione per Emanuel Lo, suo compagno nella vita di tutti i giorni. Scherzando, Maria De Filippi gli ha chiesto per quale motivi sia rimasto seduto all'ingresso dell'artista, nonché sua fidanzata. Il coach ha risposto: "Quando la vedo mi blocco, ancora oggi. Ero rimasto seduto, pietrificato". Una frase che ha fatto sorridere Giorgia, la quale poi si è diretta verso il bancone e gli ha dato un tenero bacio. Scherzando, ha aggiunto: "Se l'era preparata, non è vero". "Quante volte mi blocco davanti a te? Dillo a Maria", ha aggiunto Emanuel Lo. Poi ha precisato: "Un blocco positivo". Infine Giorgia, prima di prendere posto dietro il bancone pronta a giudicare i ragazzi, ha concluso: "In casa non mi guarda".

L'amore tra Giorgia e Emanuel Lo

Emanuel Lo e Giorgia sono legati da amore che dura da vent'anni. Ospite di Verissimo nella puntta dell'8 ottobre, il coreografo aveva parlato a lungo della loro relazione:

Noi ci siamo anche lasciati per un periodo. Un periodo breve, ma lo abbiamo fatto. Non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo vissuto tutto quello che ci deve essere all'interno di una coppia. Quasi da manuale: il momento felice, quello del litigio, quello difficile, la separazione, il rincontro, il figlio, l'amore, l'odio, poi di nuovo l'amore. Abbiamo fatto di questi vent'anni una storia.

Emanuel Lo ha confidato di essere stato interessato a Giorgia sin dal 1994, durante il suo primo Sanremo quando ha portato sul palco E poi. Dopo anni lontani, si sono ritrovati in sale prove, dove lui le ha scattato la prima foto e le ha scritto il primo messaggio: "Ho sentito un'alchimia, che era restituita. C'era un filo che ci legava in qualche modo. Ho chiesto di scattare una foto. Era veramente bella. Inizialmente mi disse che ero troppo giovane per lei e non poteva funzionare"-