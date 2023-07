Morte Purgatori, Salerno annuncia l’ultima puntata di Atlantide stasera: “Era già in condizioni non facili” Il direttore di La7 ricorda l’amico prematuramente scomparso e annuncia la replica di Atlantide, in onda questa sera, sulla strage di Via D’Amelio. Era l’ultima puntata stagionale: “Una puntata a cui Andrea aveva lavorato con tutte le sue forze e la sua tenacia in condizioni già non facili”.

Andrea Salerno, direttore di La7, ricorda l'amico scomparso Andrea Purgatori e annuncia che questa sera andrà in onda l'ultima puntata della stagione 2022/2023 di Atlantide, già trasmessa nel maggio scorso. "Una puntata a cui Andrea aveva lavorato con tutte le sue forze e la sua tenacia in condizioni già non facili", racconta il direttore di La7. "Era una replica che avevamo pianificato assieme per ricordare l’attentato di Via D’Amelio. Voleva così e così sarà".

Il ricordo di Andrea Purgatori

La prematura scomparsa di Andrea Purgatori, a causa di una malattia fulminante, ha gettato nello sconforto tutta la comunità di giornalisti, di uomini e donne di spettacolo, di gente che ha percorso un grande pezzo di strada insieme al giornalista, scrittore e sceneggiatore. Il direttore di La7 Andrea Salerno lo ricorda così:

Andrea Purgatori se n’è andato via. Perdo un amico vero, un compagno di avventure, di tanta vita, di lavori fatti assieme con divertimento e passione. Non riesco a crederci. Ai suoi cari, ai suoi adorati figli e alla sua famiglia, tutto l’amore e la vicinanza del mondo. Tutta La7 si stringe attorno a loro e a chi gli ha voluto bene. Perdiamo un autore, un giornalista vero, di tacchi e suole consumate, che ci lascia tanto e ci ha insegnato tanto, a me per primo. Un lascito che non andrà disperso, che cercheremo di applicare a quello che faremo, tutti i giorni di qui in avanti.

L'ultima puntata sull'attentato di Via D'Amelio

Poi, l'annuncio della puntata di Atlantide, l'ultima stagionale, in suo ricordo. Una puntata alla quale Purgatori aveva già lavorato con difficoltà: