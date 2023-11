Marisol piange per il voto della Celentano: “Mi ha dato 3, ho paura di non rispettare le aspettative” Nella scuola di Amici 23, Marisol è scoppiata a piangere dopo che la sua coach, la maestra Alessandra Celentano, le ha assegnato il voto 3 in una verifica. “Quando mai si è vista una sua allieva che prende questo voto in classico? La paura era non rispettare le sue aspettative”, ha detto la ballerina.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23, Marisol è scoppiata a piangere dopo che la sua coach, la maestra Alessandra Celentano, le ha assegnato il voto 3 in una verifica. Un risultato che la ballerina, 17 anni, non si aspettava e che l'ha molto delusa: crede infatti di non riuscire a rispettare le aspettative della sua insegnante.

La verifica della maestra Celentano per i ballerini

Come si è visto nel daytime di oggi, 17 novembre, la coach Celentano ha deciso di mettere alla prova le abilità di tutti i ballerini della scuola, sia suoi allievi che degli altri professori. Chiamati in studio, i ragazzi si sono prima esibiti in alcuni passi voluti dalla maestra, poi hanno risposto a diverse domande teoriche riguardanti la disciplina della danza.

Successivamente, la professoressa ha comunicato loro i voti della verifica. Marisol, sua allieva, ha preso 3 nella parte pratica e 1 in quella teoria. "Ragazze siete state una grandissima delusione, il vostro livello di classico è bassissimo, in generale. Avete lo stesso voto", ha commentato la coach.

Marisol in lacrime dopo i voti della maestra Celentano

Dopo aver ascoltato i giudizi della maestra Celentano nei suoi confronti, tornata in casetta, Marisol è scoppiata in lacrime. La ballerina non ha voluto parlare con i compagni di quanto appena accaduto e si è limitata a raccontare:

Mi ha dato 3 di pratica. Quando mai si è vista un'allieva della Celentano che prede questo voto in classico? È brutto, la ma paura era non rispettare le sue aspettative. Non ho voglia di parlare adesso.

La 17enne è preoccupata di aver deluso la maestra, che ha delle grandi aspettative nei suoi confronti fin dall'inizio, avendola scelta tra le sue allieve. A provare a consolare Marisol ci ha poi pensato Petit, con cui è nato un rapporto speciale. Il cantante si è sdraiato al suo fianco ed è risucito a farla ridere, sdrammatizzando la situazione: "Io avevo preso 4. Sono andati tutti così". "Si aspettava giustamente un pò più della sufficienza, invece gli ho portato un bel 3, valgo 3", ha concluso lei, tenendosi il viso con le mani.