Mara Maionchi a Mediaset, per lei ci sarebbe in ballo un ruolo nella prima serata di Gerry Scotti

A cura di Giulia Turco

È ufficiale, a Gerry Scotti una nuova prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo autunno. Il conduttore sarà al timone di un format del passato, che torna sulle reti Mediaset dopo dieci anni di assenza. Si tratta di Io Canto, il talent show che porta sul palco il talento dei più piccoli. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe raccogliere intorno a sé un cast di volti della musica.

Come sarà composto il cast di Io Canto – Generation

È Dagospia a fare un primo quadro di quel che sarà il nuovo programma musicale di Canale 5. Io canto – Generation, nuova versione di Io Canto con Gerry Scotti, dovrebbe andare in onda in prima serata di domenica. I casting, dunque le audizioni per i ragazzi che potranno esibirsi sul palco dovrebbero essere stati assegnati a SDL, società di produzione e casting gestita da Sonia Bruganelli. Tra i volti che potrebbero sedere sulla poltrona dei giurati invece ci sarebbe quello di Orietta Berti, la cui presenza potrebbe non essere riconfermata come opinionista del prossimo GFVip. Qualche tempo fa si era parlato di Al Bano, già giudice di The Voice, mentre da Dagospia arriva la voce su Mara Maionchi, regina del talent show con una carriera da giudice di X Factor alle spalle.

(Gerry Scotti alla finale di Io Canto, 2010)

La presenza di Gerry Scotti su Canale 5 la prossima stagione

Quella di Gerry Scotti si conferma una delle presenze più rassicuranti della tv commerciale. Protagonista indiscusso dei game show pre serali, il conduttore sarà alla guida di una nuova edizione de La ruota della fortuna, eredità di Mike Buongiorno, che tornerà il prossimo inverno con un’operazione nostalgia che sarà per lui una grande responsabilità: “Tornerà sotto Natale”, ha fatto sapere Scotti. “Sarà un regalo per tutti, anche per me e per i miei 40 anni di carriera come per i 100 di Mike. Mon amo le commemorazioni, sarà un programma studiato per i tempi, non so nemmeno se ci sarà una valletta”. Poi, appunto, Io Canto, e le indiscutibili presenze a Lo show dei record e Tu sì Que Vales, produzioni Fascino, il suo Caduta Libera e l’alternarsi di poltrone a Striscia la Notizia.