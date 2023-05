Malore per Paolo Noise all’Isola dei Famosi, viene portato via dal medico per accertamenti Piccolo malore per Paolo Noise all’Isola dei Famosi. Come ha spiegato Fabio Alesi, suo collega de Lo zoo di 105, il naufrago si è sentito male probabilmente a causa della fama e della stanchezza: “Non è niente di grave, entro oggi sapremo come sta e cosa gli è successo”.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Noise viene portato via dal medico (Frezza/ La Fata IPA)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Piccolo malore per Paolo Noise all'Isola dei Famosi. Il naufrago si è sentito male, probabilmente per via della fame e della stanchezza, ed è stato portato via dai medici per sottoporsi ad alcuni accertamenti. A diffondere la notizia è stato Fabio Alesi, suo collega nella trasmissione radio Lo Zoo di 105, che ha poi rassicurato tutti i fan: "Non vi preoccupate, non è niente di grave".

Cosa è successo a Paolo Noise

Nel gruppo telegram de Lo Zoo di 105, questa mattina, è stato pubblicato un messaggio che recita: "Secondo voci di corridoio Paolo è stato soccorso dai medici dell'Isola". A fare chiarezza ci ha pensato Fabio Alesi durante la quotidiana diretta del programma di Radio 105. Il conduttore ha spiegato che il naufrago non si trova in gravi condizioni, ma che con molta probabilità si tratta di un malore causato dalla fame e dalla stanchezza:

Non preoccupatevi, Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica.

Non si sa ancora con certezza quando rientrerà in gara e come sta al momento. L'aggiornamento, ha spiegato Alesi, avverrà entro la puntata del daytime di oggi, venerdì 5 maggio: "Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose".