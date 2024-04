Malgioglio commenta il look di Martina ad Amici: “Migliorata, vorrei scriverti una canzone”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Cristiano Malgioglio ha fatto una proposta a Martina nel corso della quinta puntata di Amici 2024. Il paroliere, conquistato dal look sfoggiato dalla cantante appartenente alla squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ha voluto farle i complimenti anche in considerazione del fatto che la giovane avesse seguito i consigli di stile che lui stesso le aveva dispensato qualche giorno fa. “Stasera mi hai illuminato. Finalmente”, è stato il commento di Malgioglio, “È questa la Martina che voglio vedere, così moderna. Potresti andare a prendere un Grammy così. Complimenti alla stilista. Prima sembravi una signora che andava al supermercato. Adesso hai un look pazzesco”. A difenderla è stata Anna Pettinelli: “Non mi sembrava una signora che andava al supermercato prima. Ognuno calibra lo stile degli altri sul proprio. Lui esagera e quindi vorrebbe che anche gli altri lo facessero”. Quindi rivolta a Malgioglio che dissentiva ha aggiunto: “Perché, sei sobrio? Martina è bellissima. La vestiamo per te. Abbiamo preso in considerazione i tuoi consigli”.

Malgioglio fa i complimenti a Martina ma vota Holden

Terminata l’esibizione di Martina sulle note di “Estranei a partire da ieri”, Malgioglio ha preso la parola nuovamente: “Martina ha una pasta vocale incredibile. Sono ritornato a scrivere e mi piacerebbe un giorno scrivere un spezzone per te. Come le belle canzoni che ho scritto per tante e per Mina. Per quanto riguarda questa interpretazione, l’hai urlato molto. So che Pettinelli non mi perdonerà ma voto per Holden”. Il punto del paroliere è andato quindi al “rivale” dell’allieva in gara nonostante la proposta di scriverle una canzone.

Cristiano Malgioglio aveva già criticato il look di Martina

Era già accaduto in passato che Cristiano Malgioglio commentasse negativamente il look di Martina, pur avendone sempre esaltato le doti vocali. Proprio per questa ragione, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno pensato di modificare il suo look in maniera tale da incontrare i gusti del giurato.