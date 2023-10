Lo sfogo di Ezio commuove gli allievi di Amici 23: “La morte di mio padre mi ha distrutto” Dopo il momento di crisi iniziale in cui voleva abbandonare Amici 23, Ezio Liberatore ha riscoperto il legame con gli allievi della scuola e si è lasciato andare a un lungo sfogo su un evento che gli ha cambiato la vita: la morte di suo padre.

A cura di Sara Leombruno

Dopo un primo momento di crisi iniziale, in cui Ezio Liberatore, 19 anni, aveva messo in dubbio la sua permanenza all'interno della scuola di Amici, il cantante e allievo di Anna Pettinelli sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti degli altri ragazzi. Inizialmente, il problema era stato proprio quello di sentirsi fuori posto "in un contesto di gente falsa", come lui stesso aveva spiegato. Dopo qualche settimana di convivenza, invece, il legame con i suoi colleghi si è stretto sempre di più e l'ha spinto ad aprirsi su un evento che l'ha cambiato per sempre: la morte di suo padre.

Lo sfogo di Ezio sulla morte del padre

Suo padre è morto quando Ezio aveva solo 17 anni, lasciandolo solo con la madre a gestire la famiglia e costringendolo a diventare grande prima del previsto: "Mio padre era un uomo robusto e grosso – ha spiegato ai compagni – era un vicequestore di polizia. Vedere quell'uomo diventare sempre più piccolo mi ha distrutto, non avevo i mezzi, eravamo solo io e mia madre".

Il padre di Ezio è morto circa due anni fa, il 23 maggio, quando il 19enne era in prossimità di svolgere l'esame di maturità: "Mi dovevo diplomare e non facevo altro che pensare che lui non avrebbe potuto assistere a questo mio traguardo. Dopo il diploma si presentarono fuori scuola la mia ex ragazza, sua mamma, mia madre e i miei migliori amici. Ricordo che la prima cosa che feci fu quella di andare in chiesa".

La reazione degli allievi di Amici alle parole di Ezio

Il cantante ha deciso di aprirsi con tre allievi in particolare, che sono quelli con cui attualmente ha stretto di più all'interno della scuola: si tratta della ballerina Gaia, Simone e il cantante Mida, allievo di Lorella Cuccarini. Alle parole di Ezio la giovane si è subito commossa, cercando di non far trasparire il suo momento di fragilità. La sua emozione, però, è stata apprezzata da Ezio, che ha ringraziato lei e gli altri due amici di avergli dedicato del tempo, standogli vicino in un momento delicato: "Ci tengo a dire che siete le prime tre persone con cui mi sono sentito a casa, vi ringrazio davvero tanto".