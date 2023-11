Lil Jolie emoziona lo studio di Amici 23, Tommaso Paradiso: “Se ti va, scriviamo qualcosa insieme” Lil Jolie con la sua esibizione sulle note di Un’emozione da poco di Anna Oxa ha conquistato una standing ovation. Il giudice della gara di canto, Tommaso Paradiso, al termine della performance l’ha abbracciata. Poi: “Se ti va proviamo a scrivere una cosa”.

A cura di Gaia Martino

Standing ovation per Lil Jolie ad Amici 23. Nella puntata del pomeridiano del talent show di Maria de Filippi di oggi, domenica 12 novembre 2023, l'allieva – il cui vero nome è Angela Ciancio – si è esibita nella sfida di canto con Un'emozione da poco di Anna Oxa, conquistando l'intero studio ed anche l'ospite, giudice della gara, Tommaso Paradiso. Il cantautore al termine della performance le ha proposto di collaborare in futuro. "Se continui su questa strada, se ti va..Proviamo a scrivere una cosa".

L'esibizione di Lil Jolie e il commento di Tommaso Paradiso

Lil Jolie nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 12 novembre, ha cantato Un'emozione da poco di Anna Oxa. L'esibizione ha conquistato una standing ovation dal pubblico e i complimenti di tutti i presenti. Tommaso Paradiso, chiamato come ospite per giudicare la sfida di canto tra gli allievi, dopo averla abbracciata, ha indossato gli occhiali da sole: "Quando mi metto gli occhiali è perché mi emoziono, non voglio far vedere i miei occhi ora. Me li proteggo". Il cantautore ha rivolto grossi complimenti all'allieva: "Tu sei la dimostrazione l'unicità vince sempre. Hai cantato questa cosa in un modo che non è 2023, 2022, 1980..è universale, non sei uguale a niente. Promettimi che farai questo mestiere per sempre". Poi le ha proposto una collaborazione una volta terminato il suo percorso nella scuola di canto e ballo di Canale5: "Se continui su questa strada, se ti va..Proviamo a scrivere una cosa".

La reazione di Lil Jolie

Lil Jolie è rimasta entusiasta dei complimenti ricevuti, ma soprattutto dalla proposta del cantautore. Così ha commentato, rivolgendosi a Tommaso Paradiso: "Sono una cantautrice e tu per me sei di ispirazione, mi sono mangiata i tuoi dischi. Sei uno dei miei autori preferiti. Non so che dire". La giovane cantante, al termine della sfida di canto, si è classificata prima.