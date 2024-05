video suggerito

La lettera di Gemma Galgani a Daniele Paudice prima della scelta a Uomini e Donne Gemma Galgani scrive una lettera a Daniele Paudice prima della scelta a Uomini e Donne. La dama, storica protagonista del trono over, ha inviato al tronista un regalo che gli è stato consegnato poco prima dell’arrivo in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gemma Galgani, storica protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha voluto far recapitare una lettera e un regalo a Daniele Paudice a poche ore dalla sua scelta. Il momento della consegna è stato ripreso dalle telecamere del dating show condotto da Maria De Filippi che ha condiviso il filmato sui social. Niente di personale tra Gemma e Daniele, solo la volontà della dama di ringraziare l’ex tronista per il suo percorso in trasmissione conclusosi con la scelta di Gaia Gigli.

Gemma Galgani a Daniele Paudice: “Un concentrato di schiettezza”

Quando uno degli assistenti della produzione di Uomini e Donne ha bussato alla porta di Daniele, il tronista ha scoperto con una certa sorpresa di essere diventato il destinatario delle attenzioni di Gemma. Galgani aveva voluto far recapitare al giovane una lettera prima che concludesse il suo percorso. Di seguito il testo del messaggio:

Ciao Daniele,

Ti abbiamo conosciuto per un paio di mesi ma sei stato un tale concentrato di schiettezza e determinazione che sembra di conoscerti da sempre e risulta impossibile non apprezzare la lealtà di chi sa quello che vuole nella vita. Ma ora basta con i discorsi seri. Il motivo per cui mi sono subito sentita vicina a te è anche per l’amore incondizionato che proviamo per gli animali. Visto che il tuo cuore sarà già stravolto d’amore per la tua scelta, io ho voluto pensare a Diego, il tuo cagnolino, compagno fedele di vita e di giochi. Non mi resta che augurarvi buon divertimento insieme. Con affetto e simpatia, Gemma.

Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli

Poco dopo avere ricevuto la lettera di Gemma, Daniele è entrato in studio per fare la sua scelta. Il tronista ha voluto concludere il suo percorso con Gaia Gigli, preferita a Marika Abbonato, l’altra sua corteggiatrice. “Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco sempre a farmi capire. Hai iniziato a fare la pesante, mi hai spaventato molto e mi sono allontanato. Poi hai capito. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta”, le ha comunicato, prima di lasciare insieme a lei lo studio.

Leggi anche Chi è Marika Abbonato, la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne