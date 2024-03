Kumo festeggia il compleanno ad Amici 23, il regalo della famiglia e la preoccupazione per il Serale Kumo ha festeggiato i suoi 23 anni nella scuola di Amici 23. Per l’occasione i ragazzi hanno organizzato a Tiziano una festa a sorpresa e i genitori gli hanno fatto recapitare un regalo. Il ballerino però continua ad essere preoccupato per l’accesso al Serale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Kumo ha festeggiato i suoi 23 anni nella scuola di Amici. Il ballerino, ancora in attesa della maglia per il Serale, ha trascorso il suo giorno speciale con il resto dei compagni e ha ricevuto un regalo speciale da parte della famiglia. Tuttavia, è ancora preoccupato per il suo destino: pensa che il suo professore Emanuel Lo non gli darà la maglia d'oro.

Il compleanno di Kumo ad Amici

In casetta i ragazzi hanno organizzato una piccola festa a sorpresa per Kumo, che spegne 23 candeline. I ballerini e i cantanti si sono riuniti intorno al tavolo per mangiare una pizza insieme, poi hanno addobbato la cucina con palloncini colorati e portato al ballerino una torta con le candeline da spegnere. Prima di soffiare, il festeggiato ha detto: "Con il mio compleanno ho sempre avuto un rapporto particolare, ho festeggiato solo quello dei 18. Vi voglio bene, a prescindere da come andrà questa esperienza".

Il ballerino si è poi spostato in camera da letto per aprire il regalo che gli hanno fatto i genitori. Dopo essersi commosso nel leggere una loro lettera, ha aperto il sacchetto e trovato diverse paia di calzini colorati. Scherzando, allora, ha detto ai compagni: "Mi criticate da sempre per i calzini".

Kumo e la paura di non andare al Serale

Nei giorni scorsi, dopo l'assegnazione della maglia del Serale a Nicholas, la preoccupazione di Kumo è aumentata: il ballerino teme di non accedere al Serale e ha chiesto di poter parlare con il suo insegnante Emanuel Lo. "Cosa devo pensare?", gli ha detto con le lacrime agli occhi. "Sei qui per ballare", ha risposto l'insegnante, come si è visto nel daytime del 7 marzo. "Non metto in dubbio che Nicholas si merita la maglia, ma cosa devo pensare io? Anche io mi sono fatto il cu*o per cinque mesi", ha replicato il ballerino. Kumo ancora non conosce il suo destino, ma stando alle anticipazioni del pomeridiano che andrà in onda domenica 10 marzo, sarà uno degli allievi che riceverà l'ambita maglia d'oro e andrà al Serale.