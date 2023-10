Kumo di Amici: “Ebbi un incidente in cui rischiai la morte. Perché ho scelto questo nome d’arte” Nella scuola di Amici 23, il ballerino Kumo ha raccontato per la prima volta la sua storia e svelato il significato del suo nome d’arte: “Ebbi un incidente in cui rischiai di morire, mentre ero in ospedale vedevo ragni”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23, il cantante Kumo ha raccontato per la prima volta la sua storia. Tiziano Coiro, questo il suo vero nome, si è aperto con Holden e Ezio, svelando il significato del suo nome d'arte, che è collegato con un periodo difficile della sua vita. Circa cinque anni fa, ebbe un incidente in cui rischiò la vita e, ricoverato in ospedale, vide moltissimi ragni. Una visione che gli lasciò un segno indelebile, che porta con sé ancora oggi.

Kumo racconta il periodo passato in ospedale

Chiacchierando con Ezio e Holden in giardino, Kumo ha raccontato come è nato il suo nome d'arte. Circa cinque anni fa, il cantante ha avuto un serio incidente in cui ha rischiato di morire: "Persi il rene, ci furono 5 minuti in cui rischiai di morire". Ha passato un periodo ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, da solo, perché i genitori per ragioni di sicurezza potevano vederlo solamente da lontano: "Ero maggiorenne, i miei genitori però non potevano venire a trovarmi, mi vedevano solo da una finestrella perché ho avuto un collasso polmonare e poteva esserci il rischio che mi attaccassero qualcosa".

Il significato del nome d'arte di Tiziano

"In ambulanza, in sala operatoria, dentro la mia stanza di ospedale ho visto ragni", ha poi raccontato Kumo. Una visione che l'ha segnato profondamente, tanto che ha deciso di farlo diventare il suo nome d'arte. "Quando sono tornato a Gaeta, raccontati questa storia a un'amica appassionata di manga e lingua giapponese. Lei cercò su google translate come si dicesse ragno in giapponese e la versione italianizzata del significato è Kumo", ha svelato il cantante. E ha concluso: "Da quel momento è diventato il mio nome d'arte, ne sono molto fiero perché mi ricorda quello che ho passato". Oggi il ballerino ha anche un ragnatela tatuata sulla spalla, in ricordo priorio di quel periodo.