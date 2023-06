I naufraghi dell’Isola contro Helena Prestes, Pamela Camassa: “Dice che Cristina è una suora morta” I naufraghi dell’Isola dei famosi continuano a fare gruppo contro Helena Prestes, modella accusata di stare provocando il resto del cast solo per ottenere “l’effetto Raz Degan”. L’ultima lite ha visto Pamela Camassa perdere le staffe: “Ci stai provocando tutti”.

I naufraghi dell’Isola dei famosi continuano a fare gruppo contro Helena Prestes, modella accusata di stare mettendo in atto una strategia calcolata per essere esclusa dal resto del gruppo e ottenere “l’effetto Raz Degan”, una strategia che potrebbe portarla alla vittoria del reality show. L’ultima, in ordine di tempo, a litigare con la modella è stata Pamela Camassa che, persa la pazienza, ha accusato apertamente Helena di stare mettendo in pratica una strategia.

Le accuse di Pamela Camassa a Helena Prestes

“Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita”, è stata l’accusa di Helena, “Hai detto ‘la suora è morta’ tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone. Parli sopra gli altri e offendi. Sì che è una suora morta, ma come puoi dire una roba del genere? Tu non intendevi offendere, ma offendi sempre”. Quindi ha aggiunto di avere trasformato il reality in un programma trash: “Questo programma non era trash prima e adesso lo è diventato con te è palese”.

Pamela Camassa prova a smontare la strategia di Helena Prestes

Quindi, rivolta al resto del gruppo, Pamela ha provato a immaginare una contro strategia che smonti quella che ritiene stia mettendo in pratica Helena: “Gian Maria ieri prendeva in giro Helena dicendo che piangeva per finta e adesso è con lei? Direi che ha dimostrato chi è adesso. Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio. Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci. Adesso sparla e dice cattiverie per avere una nostra reazione. Però è difficile, se una ti offende che stai zitto? Ma poi ci facciamo offendere da questa? Ma si sciacquasse la bocca. Perché nessuno si è permesso mai di insultarla”. Quindi ha concluso: “Quando si mette e cerca di fare la vittima con Marco mi infastidisce. Lui è buono e gli dispiace non parlarle, gli dedica un sacco di tempo e le dà un sacco di consigli. Devo dire che casca nelle sue grinfie. Lei finge di accettare i consigli e poi fa l’opposto. Spero che capisca che non c’è molto da fare adesso. Io ormai ho troppe conferme di chi è lei qui sull’isola”.