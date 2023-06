I naufraghi cambiano Playa prima della semifinale, Helena sempre più esclusa: “Mi odiano tutti” Alla vigilia della semifinale dell’Isola dei Famosi, i naufraghi cambiano spiaggia e si spostano su Cayo Paloma. Pamela Camassa cede la sua collana da leader a Helena Prestes per riavere il telo per la pioggia. La modella però continua a essere esclusa e ha un momento di sconforto: “Questo gruppo va contro di me, mi odia proprio”.

Si avvicinano le ultime puntate dell'Isola dei Famosi (la semifinale del 16 giugno e la finale del 19 giugno) e i naufraghi cambiano "casa". Come si è visto nell'ultimo daytime, i concorrenti rimasti in gara "traslocano" da Playa Fantasma a Cayo Paloma. Per farlo, hanno a disposizione cinque minuti di tempo, durante i quali possono prendere tutti i loro effetti personali, necessari alla sopravvivenza. Probabilmente per la fretta, però, dimenticano il telo per la pioggia. Nel frattempo, continuano le incomprensioni tra Helena Prestes e il resto del gruppo, anche su una spiaggia diversa.

Pamela cede la collana da leader a Helena

Durante il "trasloco", i naufraghi dimenticano il telo per la pioggia. Alvin dà loro la possibilità di riaverlo, però a una condizione: la leader della settimana Pamela Camassa deve scegliere se spegnere il fuoco per una giornata o cedere il titolo di leader alla sua "acerrima nemica" Helena. La naufraga decide di pensare al bene del gruppo e cede la collana da leader alla modella brasiliana che, quindi, diventa la nuova leader della settimana. Helena festeggia perché, dall'inizio del reality, è la prima volta che riesce a ottenere il ruolo. "Non avevo altra scelta", commenta invece Pamela.

Helena sempre più isolata dal resto dei naufraghi

Anche se è diventata leader della settimana, Helena rimane comunque esclusa dal resto del gruppo. Dopo le discussioni dei giorni scorsi con Cristina Scuccia, la naufraga viene isolata anche nella nuova playa. Non appena mette piede nell'altra spiaggia, Andrea Lo Cicero ha da ridire perché ha pensato solamente a se stessa: "Ha preso solo le sue cose e se ne è andata, nonostante avesse visto che c'erano miliardi di cose". I due si sono poi trovati in disaccordo anche per la posizione della nuova capanna. "Lei deve per forza scassare", ha detto Andrea.

Per tutta questa situazione che si è creata, Helena ha un momento di sconforto e scoppia a piangere, sentendosi sempre più sola: "Questo gruppo va contro di me, mi odia proprio. Credo che questa isola più piccola ci farà stare più vicini, mi auguro che le persone si avvicinino più a me, che sorridano di più".