Helena Prestas spacca l’Isola dei Famosi, poi viene eliminata: Gian Maria è salvo Nel corso della penultima puntata dell’Isola, ennesimo battibecco tra Helena e gli altri naufraghi, prima di tutto Lo Cicero e Cristina Scuccia. Helena spacca il gruppo, ma poi viene eliminata al televoto.

A cura di Andrea Parrella

L'Isola dei Famosi è alle battute finali. La penultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi è iniziata dalla spaccatura che si è consolidata negli ultimi giorni sulla figura di Helena, con un gruppo diviso dopo il caso del cocco rubato, per il quale si è scusata. Helena Prestas è stata sostanzialmente emarginata dagli altri naufraghi, cosa per cui ha iniziato ad avvertire un certo risentimento, poi culminato in un pianto che ha colpito molto Mazzoli, il quale si è avvicinato molto a lei negli ultimi giorni, schierandosi al suo fianco mentre gli altri naufraghi l'hanno ampiamente contestata.

Ne è scaturita una lite a inizio puntata, con Andrea Lo Cicero che ha accusato Helena: "Io non ho problemi con lei,. ha dimostrato più volte di avere idee poco chiare. Io non faccio strategie, la mia faccia è sempre questa, forse alcune persone hanno cambiato faccia in questi mesi, più e più volte. Io non mi sono arrabbiato per il cocco, ma per il gesto. Lei ha fatto sodalizio con Nathaly ed è diventata un mostro".

Sulla questione del cocco Helena si è ancora scusata: "Io ho semplicemente detto di aver sbagliato, dopo ho regalato la mia porzione il giorno dopo. Non sono mai cambiata". Chiamato in causa, Marco Mazzoli ha detto sua, spiegando il tutto: "Vedendo la clip si vedono dei pezzettini. Quando mi sono riavvicinato a Helena è perché piangeva su una scogliera e da Marco, come essere umano, vedere una donna piangere mi ha spezzato il cuore. Sono andato lì e ho provato a consolarla".

Quindi è intervenuta Luxuria, attaccando Helena: "Tu vuoi accarezzare Helena per graffiare Andrea. Su Helena hai detto le cose peggiori, cercando di salvarla stai cercando in qualche modo di colpire papa Lo Cicero". Mazzoli è quindi intervenuto per difendersi:

Ti sbagli perché voi vedete dei pezzettini. Io e Andrea siamo molto legati, non ci sono mai stati scazzi tra me e lui. Il mio gesto verso Helena lo ha fatto anche Andrea quando ha iniziato a piovere, siamo uomini di una certa età e ognuno di noi ha fatto il gesto che riteneva opportuno.

La questione Helena si è però risolta in pochi minuti, visto che tra i due nominati insieme a Gian Maria c'era proprio lei, che è stata eliminata dal pubblico nonostante fosse considerata tra i favoriti.