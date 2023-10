Fiorello sarà a Sanremo 2024: “Porteremo il glass di Viva Rai2 fuori al Teatro Ariston” Fiorello ha annunciato che per il prossimo Festival di Sanremo vorrebbe spostare il glass di Viva Rai2 di fronte al Teatro Ariston. “L’idea sarebbe quella, dobbiamo fare le prove” ha detto in un’intervista.

A cura di Ilaria Costabile

Il connubio Fiorello – Sanremo condotto da Amadeus è ormai cosa nota, sebbene il mattatore siciliano, dopo il primo Festival, si sia presentato solo per sporadiche apparizioni, la sua presenza è sempre stata imprescindibile per il direttore artistico della kermesse. Quest'anno, dopo l'esperimento del Viva Sanremo, in diretta dopo le puntate dello show, ma di Via Asiago, in questa edizione pare che voglia trasferirsi proprio di fronte al Teatro Ariston.

L'ipotesi Viva Rai2 a Sanremo

L'annuncio è stato dato dallo showman in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in vista della nuova edizione di Viva Rai2 che parte il prossimo 6 novembre. Lo show, in diretta stavolta dal Foro Italico, è pronto per tornare a rallegrare il pubblico della seconda rete Rai che, già lo scorso anno, lo ha premiato con ascolti record per un programma mattutino. Fiorello, quindi, ha risposto alla fatidica domanda sulla possibilità di seguire il Festival, di cui d'altronde si era già parlato, sottolineando che lui non salirà sul palco:

Di più. Faremo un Glass da viaggio più piccolino, lo porteremo a Sanremo e ci metteremo davanti al teatro Ariston. E faremo la trasmissione da lì. O almeno questa è l’idea. Poi dobbiamo ancora affrontare tutta l trafila di autorizzazioni e prove, per cui forse cambierà qualcosa, ma insomma saremo lì. Io però non salirò sul palco dell’Ariston se non l’ultima sera, quando andrò a prendere Amadeus e lo porterò via per mano, visto che questo è il suo ultimo Sanremo.

Sanremo 2024 è l'ultimo di Amadeus

Quello del 2024, infatti, dovrebbe essere l'ultimo Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus, anche se l'amico ha scherzato sulla possibilità che possa esserci anche una nuova annata sanremese: "Anche se vi dico una cosa nell’orecchio: io non ci crederò finché non avrò visto il Festival del 2025 senza di lui". Il conduttore di Rai1, però, non ha mai paventato la possibilità che potesse esserci un quinto Sanremo di fila da lui condotto, ribadendo che quello del prossimo anno sarà l'ultimo.