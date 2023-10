Fiorello prende in giro la Rai dopo il successo di Fazio: “Ieri a viale Mazzini piangevano tutti” Ad Aspettando Viva Rai2 Lo showman siciliano scherza sull’azienda dopo il successo di ascolti del debutto di Fazio sul NOVE: “Inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. ‘Il Cavallo e la Torre’ diventerà ‘Il mulo e la mansarda’; il ‘Tale e Quale Show’ sarà ‘Gli assomiglia giusto un pelino show'”.

A cura di Andrea Parrella

Fiorello può tutto, persino prendere in giro la Rai in Rai. E inevitabilmente lo showman non poteva lasciarsi scappare la possibilità di prendere in giro l'azienda dopo il successo di ascolti debordanti del debutto di Fabio Fazio sul NOVE con Che Tempo Che Fa. Fiorello ne ha parlato nel corso della seconda puntata di anteprima di Viva Rai2, lo show che partirà a inizio novembre, ogni mattina, su Rai2. Lo ha fatto legandosi alla notizia delle scorse ore relativa all'abbassamento del Canone Rai di 20 euro l'anno, conseguenza della manovra finanziaria varata dal governo: "Canone Rai più basso? Forse perché è andato via Fazio…", ha detto.

L'ironia di Fiorello sulla Rai e Fazio

La rassegna stampa dello showman siciliano in diretta Instagram parte proprio dai presunti mal di pancia in Rai: "Ieri sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti…". Il comico scherza sul successo di Fabio Fazio e del suo talk ‘Che Tempo Che Fa': "Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?". Quindi Fiorello ha proseguito scherzando così:

"Io sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti. E' andata così, inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. ‘Il Cavallo e la Torre' diventerà ‘Il mulo e la mansarda'; il ‘Tale e Quale Show' sarà ‘Gli assomiglia giusto un pelino show'. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo…".

Viva Rai2 al via dal 6 novembre

Il secondo appuntamento con Fiorello con ‘Aspettando Viva Rai2' è andato "in onda" sulle piattaforme social dal ‘glass di cortesia' provvisorio di via di Vigna Stelluti, nel quartiere di Roma Nord. Dopo aver lasciato la location di Via Asiago, anche a seguito delle proteste degli abitanti della zona dopo l'inatteso successo della prima stagione, lo showman siciliano attende di trasferirsi nel nuovo glass in costruzione al Foro Italico, per tornare in tv il prossimo 6 novembre.