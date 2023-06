Finale Isola, Andrea Lo Cicero parla con la moglie incinta: “Sei una donna unica, sono fortunato” Andrea Lo Cicero, prima di essere eliminato dal televoto contro Luca Vetrone, ha parlato con la moglie incinta, presente in studio. “Sono contento di avere Roberta, è una donna straordinaria e glielo dimostro ogni giorno”.

Roberta Di Fiore, la moglie di Andrea Lo Cicero, è in studio durante la finale dell'Isola dei Famosi per seguire il marito in diretta nell'ultima puntata del reality. Per il naufrago non è stato facile lasciare a casa la famiglia, essendo la moglie incinta: "Sono partito lasciando a casa un bimbo piccolo e uno che deve ancora nascere. Non è stato facile, è difficile sapere che sono distanti, che non so come stanno", le parole del concorrente mostrate in un video registrato durante la settimana.

La sorpresa per Andrea Lo Cicero

"Siamo orgogliosi di te, non vediamo l'ora che tu venga a casa. Ti amo tanto papino, sei la nostra gioia": queste sono state le parole di Ettore, il figlio di Andrea Lo Cicero, ascoltate a corredo di alcune immagini di famiglia. "Sono contento di avere Roberta, è una donna straordinaria e glielo dimostro ogni giorno" ha commentato il naufrago con la voce rotta dal pianto. "Sono fortunato ad averla come mia compagna di vita, la ringrazierò per sempre". Subito dopo ha aperto lo scrigno contenente il regalo del figlio: una t-shirt con la scritta "Papà sei il mio campione".

Subito dopo Andrea ha potuto parlare con la moglie: "Ciao amore, la tua pancia ora ce l'ho tutta io, come sei magro. Sono orgogliosa di te, ti ho scelto perché sei generoso. Ci siamo scelti, ho scelto un padre amorevole. Se arriverai alla fine aggiungeremo la ciliegina sulla torta, altrimenti la mangeremo senza". "Tu sei una donna unica", le parole del naufrago.

Andrea Lo Cicero dopo la sorpresa viene eliminato dal televoto

Dopo la sorpresa, Andrea Lo Cicero è tornato in palapa per scoprire l'esito del televoto – il penultimo prima di quello che decreterà il vincitore – che lo ha visto protagonista contro Luca Vetrone. Il naufrago ad aver abbandonato l'Isola a pochi passi dalla vittoria finale è stato proprio Andrea.