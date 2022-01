Claudia Gerini e il suo rapporto con gli uomini: “Sono una ex moglie molto comprensiva” Claudia Gerini a Verissimo: “Sono una ‘problem solver’, mi chiamano per risolvere i problemi. La pazienza? La perdo, mi arrabbio e quando mi incavolo, sono molto brutta”.

Negli studi di Verissimo, Claudia Gerini parla del suo rapporto con il suo ex marito, Federico Zampaglione: "Sono elastica, sono molto comprensiva e cerco sempre di trovare una soluzione. Sono una ‘problem solver', mi chiamano per risolvere i problemi. La pazienza? La perdo, mi arrabbio e quando mi incavolo, sono molto brutta. Mi arrabbio, certo, ma penso anche che sia inutile arrabbiarsi. Ho un temperamento particolare".

Le figlie di Claudia Gerini

Claudia Gerini parla della sua esperienza di mamma. Come è noto, l'attrice ha due figlie. La prima Rosa, avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, la seconda Linda, nata dalla relazione con Federico Zampaglione: "I figli ti portano maturità, io sono sbocciata come donna. Nel mio caso, mi hanno portato tanto, una crescita personale. Io imparo tanto osservando le mie figlie".

Il messaggio di Linda Zampaglione, la figlia di Claudia Gerini

Questo è il messaggio dalla piccola Linda alla madre Claudia Gerini: "Ci sei sempre stata per me. E sei una ispirazione fantastica per me e per Rosa. Un giorno il nostro obiettivo è diventare una mamma, una donna fantastica come te. Per me, il nostro trio composto da me, te e Rosa è bellissimo. Io sono sempre costantemente felice, sono molto fiera di ciò che sei diventata, hai fatto tante cose bellissime per tutti e ti ringrazio perché regali tante emozioni a tutti, coi tuoi film".

La vita privata di Claudia Gerini

La conclusione dell'intervista a Verissimo di Claudia Gerini è dedicata alla sua famiglia: la sorella Romina, la mamma e la nonna. "A me e mia sorella ci chiamavano ‘le due tedeschine'. Mia sorella Romina ha due anni più di me e siamo molto legate, siamo diverse, con caratteri diversi ma siamo complementari e guai se non ci fosse".