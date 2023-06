Ascolti tv domenica 18 giugno: chi ha vinto tra la finale di Uefa Nation League e Grease Gli ascolti tv di domenica 18 giugno. Chi ha vinto tra la finale di Uefa Nation League tra Croazia e Spagna, match proposto in prima serata su Rai1, e la replica del film Grease, su Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Nella serata di domenica 18 giugno, il palinsesto televisivo – ormai nella sua versione estiva – ha offerto agli spettatori film, approfondimenti, qualche replica e un atteso incontro calcistico. I dati Auditel rilevati indicano con precisione in che modo si è diviso il gradimento degli spettatori in merito alle proposte avanzate dalle reti generaliste.

La diretta della finale di Uefa Nation League tra Croazia e Spagna

Le due principali reti televisive italiane si sono diversificate con proposte molto differenti tra loro. Nella serata di domenica 18 giugno, Rai1 ha trasmesso in diretta la finale di Uefa Nation League tra Crozia e Spagna che ha visto trionfare la nazionale allenata dal ct Luis de la Fuente ai rigori per 5 a 4. La finalissima è stata disputata all’interno dello stadio De Kuip di Rotterdam che ha visto le furie rosse abbattere la resistenza della Croazia di Modric solo di fronte ai calci di rigore che hanno segnato il termine del match. A decidere la partita sono stati l'errore del croato Petkovic e le parate di Unai Simon. Con la finale di Uefa Nation League, Rai1 ha totalizzato 2.863.000 spettatori con il 18% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti

In contrapposizione al match calcistico proposto da Rai1, Canale5 ha schierato l’intramontabile film Grease, con Olivia Newton John e John Travolta. La rete ammiraglia Mediaset ha conquistato 1.540.000 spettatori con il 9.9% di share. Rai 2 ha proposto il telefilm CSI Vegas Stagione 2 Episodio 6 che ha intrattenuto 888.000 spettatori con il 5.5% di share. Rai 3 ha invece trasmesso il format dedicato ai viaggi Kilimangiaro – Il viaggio che verrà che ha interessato 813.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Italia1 è andato in onda un episodio in replica di Emigratis – La resa dei conti che ha fatto registrare 702.000 spettatori con il 4.9% di share. Rete4 ha trasmesso il film La teoria del tutto seguito da 579.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Una giornata particolare è stato seguito da 513.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8 F1 GP Canada è stato seguito da 1.277.000 spettatori con l'8.4% di share. Sul Nove Little Big Italy Porto Rico ha intrattenuto 419.000 spettatori con il 3.1% di share.