Anticipazioni Uomini e Donne: ennesima lite in studio, Gemma e Antonino sempre più vicini

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni diffuse su Instagram da Lorenzo Pugnaloni è possibile apprendere qualche dettaglio in più su quanto accaduto nello studio del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Gemma in Sardegna con il suo corteggiatore, lite tra Roberta e Cristina

Secondo le anticipazioni, starebbe procedendo a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore Antonino. L'uomo, in diretta, aveva detto della dama del Trono Over:

Sono venuto a conoscerti perché sei una donna molto romantica, credi nei valori di una volta e mi ci rispecchio molto. Quindi avrei piacere di conoscerti.

A giudicare da quanto trapelato, la loro frequentazione starebbe continuando. I due sarebbero andati insieme in Sardegna, dove l'uomo doveva recarsi per lavoro. Il viaggio avrebbe reso molto felice Gemma. Anche questa registrazione sarebbe stata caratterizzata da una lite. In particolare, avrebbero avuto uno scontro Roberta e Cristina.

Anticipazioni Uomini e Donne, trono classico e over

Dalle anticipazioni si apprende anche che Alessio sarebbe uscito sia con Barbara che con un'altra dama del parterre. Tuttavia, Barbara avrebbe interrotto bruscamente la loro relazione. Secondo quanto trapelato, avrebbe appreso che il cavaliere avrebbe baciato sia lei che l'altra donna. Il tronista Cristian Forti ha deciso di conoscere meglio la corteggiatrice Virginia. Anche per Manuela Carriero arrivano le prime conoscenze. La tronista sarebbe uscita con il corteggiatore Carlo. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli. L'appuntamento con il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi con gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino è dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45 alle ore 16:00 circa.