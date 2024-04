video suggerito

Anticipazioni Serale di Amici 23: chi viene eliminato e gli ospiti della puntata del 20 aprile Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 23, in onda sabato 20 aprile su Canale 5. Il pubblico scoprirà chi sarà eliminata tra Lil Jolie e Sarah, il cui destino era rimasto in sospeso dalla scorsa settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, giovedì 18 aprile, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda sabato 20 aprile. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5 con Maria De Filippi alla conduzione, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè in giuria. Stando alle anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, una tra Lil Jolie e Sarah dovrà lasciare definitivamente la gara, mentre la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vincerà tutte le manche.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 23: chi è stato eliminato

Stando a quanto raccontano Superguida Tv e Amici News, la quinta puntata del Serale di Amici 23 inizierà con lo scontro tra Lil Jolie e Sarah, il cui giudizio è rimasto in sospeso dalla scorsa settimana per volere di Michele Bravi. Dopo essersi esibite con il brano assegnato loro dal giudice, a dover lasciare definitivamente la gara sarà Lil Jolie.

A vincere tutte le manche della puntata la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Nel corso delle sfide, si esibirà per la prima volta anche Aurora, la ballerina ‘sostituta' di Gaia, che conquisterà un punto vincendo contro Holden. Al termine delle tre manche, al ballottaggio finale andranno Mida, Sarah e Aurora. Uno di loro sarà il secondo eliminato della puntata del 18 aprile. Primo appuntamento invece sarà il tema del guanto di sfida tra prof, durante il quale Zerbi si farà sollevare in aria insieme a una palla da discoteca.

Gli ospiti della quinta puntata del Serale

L’ospite musicale della quinta puntata del serale sarà Enrico Nigiotti, in passato ex concorrente di Amici e da poco padre di due gemelli. L’ospite comico invece Barbara Foria, attrice e comica, che farà divertire il pubblico e Maria De Filippi con uno dei suoi sketch.