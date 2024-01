Anticipazioni Amici 23, puntata del 28 gennaio: maglia sospesa a Dustin, Gaia non presente in studio Le anticipazioni del pomeridiano di Amici in onda domenica 28 gennaio, registrate oggi (25 gennaio). Stando a quanto si apprende, Gaia sarà assente dallo studio e Dustin dovrà ridare la maglia per una decisione della sua professoressa Alessandra Celentano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, giovedì 25 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Amici condotta da Maria De Filippi. L'appuntamento andrà in onda domenica 28 gennaio su Canale 5, a partire dalle ore 14. Stando alle anticipazioni diffuse da Guida Tv e Gossip Tv, nessun allievo dovrà lasciare la scuola questa settimana, mentre una ballerina non sarà presente in studio. Ecco quello che accadrà.

Le anticipazioni del pomeridiano di Amici del 28 gennaio 2024

Anche nella prossima puntata del pomeridiano di Amici, stando alle anticipazioni, ci sarà la consueta sfida di canto e ballo. Martina si classificherà al primo posto, mentre per quanto riguarda il ballo sarà Dustin a salire sul gradino più alto del podio. Holden riceverà il disco d'oro e avrà anche l'occasione di presentare il suo nuovo inedito, Solo Stanotte, insieme a Nahaze, una delle new entry nel talent. Il brano della cantante si intitola invece Oro. La ballerina Gaia sarà assente dallo studio per motivazioni che al momento non si conoscono, anche se Maria De Filippi potrebbe svelarle in puntata. Per quanto riguarda i compiti assegnati dai prof, Dustin si esibirà in una coreografia voluta da Raimondo Todaro: la sua insegnate gli darà 3.5 come voto e, per questo, il ballerino dovrà lasciare lo studio e la sua maglia.

Gli ospiti del pomeridiano del 28 gennaio 2024

Per quanto riguarda le sfide tra i ragazzi, i giudici di canto esterni saranno Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt, mentre Nancy Berti darà il suo parere su quelle di ballo. Ospiti musicali Achille Lauro e il rapper Random, all'anagrafe Emanuele Caso, che ha partecipato al Festival di Sanrmeo nel 2021.