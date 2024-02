Anticipazioni Amici 23, puntata del 25 febbraio: tre allievi al Serale, un cantante eliminato Domenica 25 febbraio andrà in onda la 21esima puntata del pomeridiano di Amici 23. Stando alle anticipazioni diffuse da TvBlog, un cantante sarà definitivamente eliminato e tre allievi riceveranno la maglia del Serale. Ecco tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 22 febbraio è stata registrata la nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica 25 febbraio su Canale 5. Per gli allievi del talent, il Serale è sempre più vicino e continuano le assegnazioni delle maglie, così come le eliminazioni. Un cantante dovrà infatti lasciare la scuola, mentre una ballerina e due cantanti riceveranno la tanto attesa maglia dorata. Ecco tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, diffuse da TvBlog.

Le anticipazioni della puntata del 25 febbraio di Amici

Stando a quanto fa sapere TvBlog, saranno tre gli allievi che nella puntata del 25 febbraio di Amici riceveranno la tanto attesa maglia del Serale, ormai sempre più vicino. Si tratta della ballerina Lucia, seguita da Alessandra Celentano, e dei cantanti Petit e Mida. I due sono anche arrivati rispettivamente al primo e secondo posto durante la gara di canto in puntata, ricevendo diversi complimenti dai giudici esterni.

Non solo assegnazioni per il Serale, ma anche eliminazioni: Malia dovrà lasciare definitivamente la scuola, nonostante sia entrato a farne parte da poco tempo. Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi avrebbe detto al cantante che Madame le manda sempre messaggi perché colpito dalla sua voce. In più, la stessa conduttrice è convinta che Malia farà strada.

Gli ospiti della puntata del 25 febbraio di Amici 23

Sono diversi gli ospiti che saranno presenti in studio nella puntata del 25 febbraio di Amici 23. A giudicare le gare di canto ci saranno Fiorella Mannoia, reduce dall'esperienza a Sanremo 2024, Fabrizio Moro e Drillionare. Presenti anche Rebecca Antonacci, protagonista del film Finalmente l'alba, e Alessandra Amoroso, che canterà il brano portato al Festival di Sanremo 2024, Fino a qui.