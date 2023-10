Anna Pettinelli sospende la maglia ad Ezio: “Ti ho messo una insufficienza”, ma lui non è d’accordo Nella puntata del 29 ottobre di Amici, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Ezio perché ritiene che la sua esibizione sia insufficiente: “Non sono contenta del tuo rendimento”. Il cantante però non è d’accordo.

Anna Pettinelli ha sospeso la maglia ad Ezio. La professoressa ritiene che l'esibizione del suo allievo, nella puntata del 29 ottobre di Amici 23, sia insufficiente, Per questo, ha deciso di mettere a rischio la sua permanenza nella scuola. Il cantante però non è d'accordo, anche se a inizio ottobre aveva espresso alcuni dubbi sul suo percorso nella scuola.

La decisione di Anna Pettinelli nei confronti di Ezio

Ezio si è esibito con una cover del brano Easy dei The Commodores, ma non ha raggiunto il consenso dei professori. La sua coach Anna Pettinelli, infatti, ritiene che la performance sia insufficiente e decide di sospendergli la maglia:

Non sono contenta del tuo rendimento, non ti vedo mai fare qualcosa con convinzione. Ti sospendo la maglia, prendo del tempo per pensare a quello che devo fare. Ti ho messo cinque, una insufficienza non è accettabile.

Il cantante non si aspettava questo risultato e infatti non è d'accordo: "Mi sono sentito molto tranquillo e leggero in questa esibizione. Non sono d'accordo". Anche Rudy Zerbi ha commentato l'esibizione, della stessa opinione anche Giorgia: "Una canzone che dice ‘mi sento figo di domenica mattina' va comunicato, tu hai un blocco nel trasmettere questa cosa, qualcosa che ti impedisce di farlo, come ha detto Giorgia". Con la maglia sospesa, Ezio lascia lo studio e non conosce la sua posizione in classifica.

Ezio voleva lasciare Amici, lo sfogo meno di un mese fa

Già dopo la puntata del 1 ottobre e dopo aver sentito il giudizio negativo di Rudy Zerbi nei suoi confronti, Ezio era entrato in crisi e aveva espresso il pensiero di volersene andare: