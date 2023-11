Zerbi litiga con Pettinelli per Holy Francisco: “Cerca il talento migliore”. Il ragazzo fa le valigie Ad Amici 23 è scoppiato il “caso Holy Francisco”: Rudy Zerbi sostiene che la coach dell’allievo, Anna Pettinelli, debba rendersi conto che il ragazzo non può continuare a stare nella scuola visti i risultati. I due prof hanno animatamente discusso, mentre il cantante ha detto: “Sto andando a fare le valigie”.

Ad Amici 23 è scoppiato il "caso Holy Francisco". Rudy Zerbi sostiene che la coach dell'allievo, Anna Pettinelli, debba rendersi conto che il ragazzo non può continuare a stare nella scuola visti i risultati di questi mesi. I due hanno animatamente discusso davanti al giovane cantante, che una volta tornato in casetta è andato a fare le valigie.

Lo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per Holy Francisco

Rudy Zerbi ha chiamato in studio Anna Pettinelli, il suo allievo Holy Francisco, il giudice esterno Carlo Di Francesco e cinque aspiranti allievi, che durante i casting la coach aveva notato per le loro potenzialità. "Potrei fare una sfida che non faccio non perché abbia paura, ma perché credo che tu sia in una situazione tragica con la tua squadra", ha esordito Zerbi rivolgendosi alla collega. Poi ha continuato: "Penso che oltre alla sfida ci sia la presa di coscienza del prof. Noi tutti abbiamo la responsabilità di cercare il miglior talento possibile".

La proposta di Zerbi è quella di far esibire Holy Francisco, poi i cinque cantanti e far giudicare a Di Francesco se uno di loro è meglio dell'allievo di Pettinelli. "Non mi sembra corretto. Se tu ritieni che lui non sia in grado di essere dentro questa scuola, perché non lo metti in sfida?", ha subito risposto lei. "Perché rimani con due ragazzi. Hai paura?", ha ribattuto il collega. "Sei tu che hai paura di esporti e perdere credibilità. Non è una questione di essere bravi, si tratta di avere personalità e una potenzialità. Credo che lui sia un talento", ha detto ancora Pettinelli.

Holy Francisco affronta Rudy Zerbi

A quel punto, chiamato a cantare, Holy Francisco ha risposto a Rudy Zerbi: "Lo fai per farmi sfigurare. Dici che la finalità di questo programma è trovare talento, ma quante volte in 23 anni di programma è stato detto a un cantante che deve crescere?". Il coach ha però le idee chiare: "Arrivi sempre ultimo. Credimi, non ce l'ho con te, hai tutto il diritto a 18 anni di non avere ancora le idee chiare artisticamente. Chi non sta facendo il proprio lavoro è la tua coach".

Alla fine di tutte le esibizioni, il giudice esterno ha preferito una sola volta su cinque Holy Francisco. Zerbi ha commentato: "Spero che questo ti faccia riflettere e prendere quelle decisioni che non stai prendendo solo per la tua ostinazione. Una domanda nella tua coscienza artistica dovresti fartela". Pettinelli ha risposto:

In Holy continuo a vedere il barlume della genialità, se ancora non l'ho sostituito è perché ritengo che possa dare. Nel caso in cui non porti dei risultati, deporrò la mia volontà. Esporlo a questa situazione, non c'era bisogno di farlo con lui, è una cosa che a un ragazzo di 18 anni non si fa.

Prima di lasciare lo studio, l'allievo ha commentato, rivolgendosi a Zerbi: "Non mi sento demoralizzato, una cosa del genere non mi tocca. Guardiamo anche negli anni chi hai portato in questa scuola".

La reazione di Holy Francisco

Tornato in casetta, Holy ha parlato dell'accaduto con i compagni e si è subito diretto verso la sua camera da letto. "Sto andando a fare le valigie", ha detto. "Pensaci", gli ha urlato più volte Matthew. "Pensaci cosa? Io sto facendo le valigie. Non sono venuto qua a farmi prendere per il cu*o", ha concluso.