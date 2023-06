All’Isola Luca Vetrone rasa i capelli per la frittata della mamma, Sainato piange per la bistecca All’Isola dei famosi 2023, i naufraghi sono affamati. Per questo, Luca Vetrone ha rinunciato alla sua folta chioma, per avere in cambio una frittata preparata da sua madre e bistecche per tutto il gruppo.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momenti drammatici (si fa per dire) all'Isola dei famosi 2023. Una cosa, tuttavia, è certa: i naufraghi hanno tanta fame. Così, nel corso della puntata trasmessa lunedì 5 giugno, è bastato che passasse un tagliere con delle bistecche per fare scoppiare in lacrime Gian Maria Sainato. Per avere la carne, però, era necessario fare un sacrificio. A immolarsi per il gruppo, è stato Luca Vetrone.

Luca Vetrone rasa i capelli per mangiare la frittata della mamma

Luca Vetrone è stato chiamato a sacrificarsi per il gruppo. Al naufrago, è stato chiesto di rinunciare alla chioma fluente, sottoponendosi a uno dei momenti cult dell'Isola dei famosi: il taglio dei capelli. Nelle precedenti edizioni, sono stati rasati altri concorrenti come Ignazio Moser e Edoardo Tavassi. All'inizio, Luca Vetrone è apparso contrario. La madre, presente in studio, ha provato a convincerlo, mentre sottovoce implorava Ilary Blasi di non rasare completamente i capelli a suo figlio. Per incoraggiare Luca a immolarsi per il gruppo, è arrivata dall'Italia la frittata di sua madre. Dopo qualche ulteriore tentennamento, Vetrone ha accettato. Così, mentre si gustava la sua frittata e una bistecca, Alvin e Marco Mazzoli gli hanno rasato i capelli.

Gian Maria Sainato piange per le bistecche, ma non si sacrifica

Foto Frezza La Fata/IPA

Grazie alla decisione di Luca Vetrone di rinunciare ai lunghi capelli che lasciava crescere sin dal 2020, tutti i naufraghi hanno potuto mangiare una bistecca, vegana per Marco Mazzoli. Gian Maria Sainato, che alla vista della carne è scoppiato a piangere, ha però confidato che lui non avrebbe mai permesso a un rasoio di avvicinarsi ai suoi ricci: "Io ci lavoro con i capelli". Così, ha destato curiosità in studio. Vladimir Luxuria gli ha chiesto: "Dicci come lavori con i capelli o stanotte non riusciremo a dormire". E il naufrago ha chiarito di lavorare come modello da anni e di curare la salute dei suoi capelli con goccine e pastiglie: "E poi ho la testa a melanzana, sono brutto se li taglio", ha concluso.