All’Isola è scontro tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero: “Non giocare con me, io sono più furbo” All’Isola dei famosi 2023, continuano le liti. L’ultima ha visto protagonisti Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2023, ormai è tutti contro tutti. Anche Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero hanno avuto una lite. La discussione ha avuto inizio da una delle classiche interviste del conduttore radiofonico. Il naufrago ha chiesto a Helena Prestes di ascoltare gli aggettivi che lui le proponeva e di associarli a uno dei concorrenti. Quando Mazzoli ha detto "infame", la modella ha fatto il nome di Andrea Lo Cicero, che – comprensibilmente – non l'ha presa bene.

Lo sfogo di Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero è rimasto spiazzato nel vedersi associare all'aggettivo "infame": "Infame è una brutta parola. Proprio lui, che parla dell'italiano…insegnale le cose giuste, non quelle cattive". E, in confessionale, ha continuato: "La parola "infame" è una parola pesante. Io non faccio giochini caro Marco. Questa è la mia faccia sempre, ricordatelo".

La lite tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero ha raggiunto in acqua Marco Mazzoli e ha protestato: "Tu le hai messo in bocca la parola infame". Il conduttore radiofonico non è sembrato d'accordo con lui: "No, io ho messo sul tavolo la parola infame, poi se l'interlocutore indica te, inca**ati con lui. Non fare giochetti con me, sono più furbo di te". Gian Maria Sainato ha dato ragione a Marco Mazzoli, ma non mentre Lo Cicero era presente: "Mica l'hai chiamato tu infame, lo ha chiamato Helena". E il volto dello Zoo di 105 ha replicato: "L'imperatore non vuole essere toccato". Poi, Marco Mazzoli si è sfogato in confessionale:

Oggi ha tirato fuori il dentino avvelenato anche sul discorso che lo correggo sull'italiano. Non vorrei che adesso uscisse un Andrea completamente diverso. A me non piace quando lui si impone come il re di questa partita. Se lui mi attacca, io rispondo al fuoco perché non ho nulla da recriminarmi.

Qui il video ufficiale.