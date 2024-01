Alessandra Celentano critica Nicholas, interviene una madre dal pubblico: “Esagerata” Battibecco acceso nella puntata di Amici23. I protagonisti sono stati Alessandra Celentano e Nicholas, un ballerino a cui la maestra ha affidato un compito, commentato con parole piuttosto forti. Dal pubblico interviene una mamma che Maria De Filippi decide di far parlare con la coach di danza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di domenica 14 gennaio di Amici23 non sono mancati i momenti di tensione tra professori e allievi. Protagonista di un acceso battibecco sul finire della trasmissione è stata Alessandra Celentano, durante l'esibizione di Nicholas, che proprio lei gli aveva affidato. Nella lettera di motivazione del compito, la maestra di danza aveva utilizzato dei termini particolarmente forti, contestati anche dal pubblico, al punto che la spettatrice in questione è stata invitata a parlare con la coach mostrando il suo disappunto.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Nicholas

Un compito, quello che Alessandra Celentano ha assegnato a Nicholas, costruito perché il ballerino potesse dimostrare di aver ancora molto lavoro da fare. Secondo l'insegnante, infatti, il 22enne avrebbe non poche carenze in fatto di ballo e lo ha anche ribadito nella lettera che anticipa l'esibizione e letta da Maria De Filippi. "Non ti prenderanno da nessuna parte" recita il messaggio, insieme ad altre considerazioni tipiche della maestra e incentrate sulla danza.

L'intervento di una mamma dal pubblico

Il ragazzo, particolarmente piccato per quanto detto, prova a difendersi, sostenendo di lavorare più degli altri, di essersi impegnato e di essere dispiaciuto del fatto che tutti i suoi sacrifici non vengano riconosciuti, arrivando alle lacrime. Nel frattempo, dal pubblico si leva una voce che dice "Esagerata" rivolta alla maestra Celentano che dice: "Non sono esagerata, prima fate i ballerini e poi ne parliamo". Maria De Filippi, quindi, chiede alla persona che ha commentato il battibecco tra l'insegnante e il ballerino di scendere, per farle spiegare il perché di quell'esternazione:

Premetto che la seguo da quando avevo 14 anni, però, le dico da madre di tre figli, è brutto dire queste cose ad un ragazzo di 22 anni, non si dicono queste cose. Non è educativo.

Alessandra Celentano, quindi, risponde dicendo: "Nella danza non c’è mamma, papà, fratellanza che tengano" e la spettatrice: "Feriscono l’emotività di un ragazzo, queste parole".

Nicholas arrabbiato con la maestra Celentano

Dopodiché è nuovamente Nicholas a prendere parola, dopo aver preso la maglia: "Trovo assurdo tutto questo" e ne approfitta per contestare il voto che la maestra gli ha dato, ovvero un quattro: "Quello che farò nella vita non dipenderà da lei, mi dia quello che vuole, un compito, una sfida, due, il mio obiettivo non è arrivare al serale, se ci arriverò sarò contentissimo, ma io voglio solo imparare, ballare". Celentano, quindi, ribatte:

Io non è che non ti riconosco delle cose, dico qualcosa che non rispecchia il tuo pensiero, se lo fanno tutti, ce lo siamo fatti tutti, tu sei più bravo degli altri perché fai più di tutti? Ti ho mai detto che non ti impegni? Allora vedi, dici che non te lo riconosco, ma la verità è che non sai che dire.