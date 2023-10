Mew e Matthew sarebbero la prima coppia di Amici 23, ma la cantante avrebbe un fidanzato Ad Amici Mew e Matthew sono sempre più vicini, tra sguardi complici, abbracci e carezze. Saranno loro la prima coppia di questa edizione? La cantante, però, avrebbe un fidanzato che la aspetta fuori. Il ragazzo in questione, lo scorso 26 settembre, aveva pubblicato sui social una romantica dichiarazione d’amore.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23 potrebbe essere nata la prima coppia. Come si è visto nel daytime di oggi, venerdì 6 ottobre, Mew e Matthew hanno instaurato in queste settimane un'amicizia speciale, che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più, tra sguardi complici, carezze e abbracci. La cantante, però, avrebbe un fidanzato che la aspetta fuori.

Il rapporto speciale tra Mew e Matthew ad Amici

Valentina Turchetto e Matteo Rota, veri nomi dei due allievi, si sono avvicinati parecchio in queste settimane, tanto che in molti hanno notato una particolare sintonia. Come si è visto nel daytime, infatti, i due trascorrono molto tempo insieme, si coccolano e si abbracciano sul divano, apparendo decisamente complici. "A me piaci tu", dice Matthew guardando Mew negli occhi. Poi, mentre sono sdraiati, aggiunge: "Guarda che stai rischiando, te lo dico". Anche lei sembra avere un debole nei suoi confronti: "Il profumo di Matthew la mia droga". Che ci sia davvero del tenero?

Mew avrebbe un fidanzato fuori da Amici

Mew però non sarebbe single: la cantante avrebbe un fidanzato che la aspetta fuori. Il ragazzo, di nome Davide Tonelli, lo scorso 26 settembre (quando Amici era già iniziato) aveva pubblicato su Instagram un romantico post insieme alla cantante, tra video e foto in cui si baciano. Poi la didascalia, che recita:

Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un'occhiata alla proiezione del nostro. È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un'altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato..non di una qualunque.

Una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della ragazza che, però, nel frattempo è sempre più vicina a Matthew e per il momento non ha confermato la sua situazione sentimentale.