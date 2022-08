Si sposa il bassista di Cesare Cremonini, al party il concerto privato per gli invitati Si è sposato Ballo, ex fondatore dei Lunapop oggi bassista di Cesare Cremonini. Proprio l’artista, testimone di nozze, ha improvvisato un concerto privato.

A cura di Stefania Rocco

Breve esibizione a sorpresa di Cesare Cremonini durante i festeggiamenti organizzati per il matrimonio di Ballo, ex fondatore e membro dei Lunapop oggi bassista del cantante. È accaduto qualche ora fa, durante il ricevimento di nozze di Nicola Balestri e la compagna Erika Moltrer. Proprio Cesare ha fatto da testimone di nozze all’amico e, una volta pronunciato il sì, ha intrattenuto gli ospiti presenti con una performance inaspettata e speciale.

Cesare Cremonini testimone di nozze di Ballo

Ballo è l’unico ex membro dei Lunapop a essere rimasto vicino al frontman dopo lo scioglimento della band. L’amicizia tra i due dura da decenni, circa 23 anni, e cioè da quando insieme conobbero un enorme successo grazie alla canzone "50 Speciale". Per questo motivo, Balestri ha voluto l’amico accanto a sé nel giorno del suo matrimonio con la compagna, anche lei affermata musicista (ha suonato, tra le altre cose, nell’orchestra di Sanremo).

Cesare Cremonini suona al matrimonio dell’amico Ballo.

Cesare Cremonini: “Inizia la mia tre giorni da testimone”

Proprio Cremonini ha condiviso su Instagram un breve video che mostra qualche istante dell’esibizione. Questa volta, a differenza di quanto accade di solito, è lui a suonare il basso per Nicola. Poche ore prima, arrivato al Lago di Garda, ha condiviso una foto scattata con l’amico in sella a una Lambretta (non una Vespa). “È iniziata la tre giorni da testimone e protettore ideale del matrimonio legittimo (e approvato da tutte le leggi dell’amore) di Ballo con Erika. Bello qui al lago!”, aveva scritto il cantante, annunciando che si sarebbe fermato per qualche giorno per poter assistere alle nozze dell’amico. Nozze che si sono svolte senza intoppi sabato 27 agosto e alle quali Cremonini ha partecipato nella speciale veste di testimone. E di intrattenitore, dato il concerto improvvisato per gli ospiti.