Maria Chiara Giannetta è fidanzata con Davide Marengo, le prime foto con il regista Diva e Donna ha pizzicato Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo, regista e sceneggiatore con il quale farebbe coppia già da oltre un anno. Foto di una romantica passeggiata nella Capitale, che spazzano via il gossip su Maurizio Lastrico.

A cura di Giulia Turco

Davide Marengo a Maria Chiara Giannetta a Roma, foto dal settimanale Diva e Donna.

Maria Chiara Giannetta paparazzata per le strade di Roma con il suo fidanzato. No, non si tratta di Maurizio Lastrico collega sul set di Don Matteo sul quale il gossip aveva da tempo puntato i riflettori, ma di un altro uomo beccato dai paparazzi di Diva e Donna. Il settimanale ha pubblicato in esclusiva le foto della loro passeggiata romantica per le strade della Capitale, azzardando che la loro storia d'amore possa durare persino già da qualche anno.

Chi è Davide Marengo, il nuovo fidanzato di Maria Chiara Giannetta

L'uomo che ha un posto nel cuore dell'attrice di Blanca ora ha un volto e un nome. Lui è Davide Marengo, regista e sceneggiatore di 50 anni che farebbe coppia con Maria Chiara Giannetta già da diverso tempo. Il settimanale racconta che i due vivono insieme in un appartamento della capitale, ma che conducono una vita molto riservata, per questo in pochi sarebbero a conoscenza della loro relazione. Tra i lavori di cui si è occupato il regista compaiono la fiction Sirene e Boris , mentre il suo ultimo lavoro è Il Cacciatore, la fiction con Francesco Montanari di cui nel 2020 è stata trasmessa la seconda stagione su Rai 2. Nato a Napoli, Davide Marengo è cresciuto a Roma dove ha inizialmente iniziato una carriera da fotografo, per poi dedicarsi alla regia.

Davide Marengo, foto Instagram.

Il gossip tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Che l’attrice voglia tenere la sua storia d’amore lontana dal gossip è ben chiaro. Spesso si è definita single e impegnata solo sul suo lavoro. Su di lei poi si era allargato il pettegolezzo che la voleva insieme al collega Maurizio Lastrico. Ad alimentare le voci sulla loro presunta storia d’amore, gli scatti postati da Maria Chiara Giannetta sul suo profilo Instagram, che in realtà non rivelerebbero altro che un’amicizia e un buon feeling professionale. D'altronde, nessuno dei due aveva mai confermato né smentito il gossip.