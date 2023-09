A Uomini e Donne Tina Cipollari fa fare un test di gravidanza a Gemma Galgani: “Positivo, è incinta” Tina Cipollari ha fatto fare a Gemma Galgani un test di gravidanza a Uomini e Donne, dopo che la dama ha raccontato il suo weekend con il cavaliere Maurizio. “É incinta”, ha detto l’opinionista dopo averla portata in bagno e aver mostrato il risultato (falso) positivo alle telecamere.

A cura di Elisabetta Murina

Sospetta gravidanza a Uomini e Donne. Nella puntata del 27 settembre del dating show, Tina Cipollari ha fatto fare un test di gravidanza a Gemma Galgani, dopo che la dama ha trascorso due giorni in Sardegna con il cavaliere Maurizio. L'opinionista è convinta che sia incinta e, così, le ha fatto fare il test in diretta.

Tina fa fare a Gemma un test di gravidanza a Uomini e Donne

Seduta al centro dello studio, Gemma Galgani ha raccontato del weekend passato con Maurizio in Sardegna, ribadendo che tra loro non c'è stato nemmeno un bacio, solo qualche abbraccio e tenerezza. Tina Cipollari, però, non ci ha creduto, vedendo nella dama qualcosa di diverso: "Hai fatto qualcosa, sei incinta, ti vedo dalla faccia. Se hai la coscienza pulita, ti sottoponi a questo".

L'opinionista ha tirato allora fuori un test di gravidanza e ha trascinato Gemma fuori dallo studio, direttamente in bagno, per farglielo fare. "Ho visto, hai lo sguardo diverso, sei incinta". La donna ha provato prima ad opporsi: "Ma veramente fai? Ma stai scherzando? Lasciami perdere, ma cosa c'entra che tu hai fatto tre figli? Adesso è vero che sono passionale, però…", ma alla fine ha ceduto.

L'intervento di Gianni Sperti e il risultato del test

A quel punto, Maria De Filippi ha mandato Gianni Sperti a controllare cosa stesse accadendo nel bagno. Tina è uscita e ha mostrato alla telecamera il test di gravidanza: due linee rosse, positivo. "Gemma è incinta", ha detto l'opinionista. Tornata in studio, Tina è andata direttamente da Maurizio per congratularsi, tra le risate del pubblico e la perplessità della conduttrice, che si chiede come abbia fatto a farlo diventare rosso. "In soli tre giorni è riuscito a far diventare mamma Gemma", ha infine scherzato. Si è trattata di una messa in scena che ha fatto sorridere il pubblico da casa e anche i presenti, Gemma un pò meno.