Sta facendo molto discutere in Australia il caso di una ragazza di 23 anni protagonista di una controversa relazione con un magistrato di 45 anni più vecchio di lei che è morta tragicamente nelle scorse ore dopo essere finita nel mirino di giornali e opinione pubblica. Ashleigh Petrie è deceduta durante il weekend a Metung, nella Contea di East Gippsland, nello stato di Victoria, dopo essere stata travolta in piena notte da un mezzo pesante mentre percorreva da sola una strada trafficata. Nei giorni precedenti la 23enne impiegata di Tribunale era finita nella bufera, criticata da ogni parte per la sua relazione con il giudice dello stesso tribunale dove lavorava , il 65ene Rodney Higgins.

All'inizio di questo mese, uno dei principali avvocati di Victoria infatti aveva chiesto alle autorità locali che si occupano di sorvegliare sull'autonomia dei giudici di indagare sul magistrato, sostenendo che Ashleigh esercitava un'influenza negativa sulle decisioni di condanna di Higgins. La relazione tra il magistrato e l'impiegata del tribunale molto più giovane era così finita al centro delle pagine dei giornali locali suscitando un acceso dibattito pubblico sull'opportunità di un simile rapporto. A infastidire l'opinioni pubblica alcune voci e testimonianze secondo le quali a giovane avrebbe aiutato il suo fidanzato a prendere decisioni giudiziarie influenzandone pesantemente i giudizio. Rivelazioni che avevano spinto alcune autorità locali addirittura a chiedere a Higgins di rassegnare le dimissioni.

La coppia programmava anche di sposarsi visto che il giudice si era proposto durante un viaggio alle Figi molto documentato da Petrie su Instagram. "È iniziato con una cotta e ora ho un anello al dito", aveva scritto la giovane in un post di Instagram, aggiungendo: "L'amore della mia vita mi ha chiesto di sposarlo e ho detto Sì". Poi le violente critiche da giornali e opinione pubblica e infine il terribile incidente stradale sulla cui natura stanno indagano ora gli inquirenti locali per cercare di stabilire che ci facesse la giovane di notte in strada.